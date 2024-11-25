Belediye kreşleri kapatılacak mı? Belediyelerin açtığı kreşler neden kapatılacak?

Belediye kreşlerinin kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Son zamanlarda belediye kreşlerinin kapatılıp kapatılmayacağı konusu, birçok vatandaşın dikkatini çekiyor ve endişe kaynağı haline geliyor. Kreşlerin kapatılmasının, hem çalışan anneler hem de çocukların sosyal ve eğitsel gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği tartışılıyor. Peki, Belediye kreşleri kapatılacak mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden iddialara cevap geldi. Detaylar haberimizde...

BELEDİYE KREŞLERİ KAPATILACAK MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Milli Eğitim Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne 1 Kasım'da bir yazı göndererek belediyelere ait kreşlerin kapatılmasının istendiği ortaya çıktı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün yazısı şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Bakanlığımız Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne iletilen ve ekte sunulan yazılarında bahisle Bakanlıklarınca sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği, bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine değinilerek yine konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 24.1.2007 tarihli ve 2005/95 Esas sayılı karar ile '5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun birinci fıkrasının (b) bendinin "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; ...' bölümünü Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş olup 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkür hükümlere göre hareket edilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim."

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ YALANLADI

Öte yandan bakanlığın belediyeye ait kreşlerin kapatılması yönünde talimat verdiği yönündeki iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

Merkezden yapılan açıklamada "İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır" denildi.