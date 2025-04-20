Belediye başkanından "maaş" sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye katıldığı yerel televizyon kanalında, "İlçelere göre en düşük maaşı alan Düzce Belediye işçileri. Maaşların tamamını alamadı. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

"BEĞENMİYORSA İSTİFA EDEBİLİR"

Özlü, maaşlardaki aksaklıkla ilgili gelen soruya, "Bugüne kadar Düzce Belediyesi çalışanlarının tamamının maaşı ödenmiştir. Bizden bir tek maaş alacak insan yoktur. Ödenmeyen mesailer var. Sosyal dengeler var. Bunları ödeyeceğiz. Bizi beğenmiyorsa istifa edebilir. Hangi belediye yüksek maaş veriyorsa oraya gidebilir. Dünyada bir ekonomik sıkıntı var. Türkiye'de de ekonomik sıkıntı var. Biz bu sıkıntılar arasında öncelikle çalışanlarımızın ücretlerini ödemeye çalışıyoruz. Ancak arkadaşımız beğenmiyorsa istifa edebilir. Zorla tutmuyoruz. O gider başkası gelir. Mesailer var ödemediğimiz. Ödemediklerimiz ekstralar." ifadeleriyle yanıt verdi.

YÜZDE 71 ZAMMI DAVUL VE ZURNAYLA KUTLAMIŞLARDI

Yerel seçimden önce Ocak 2024'te belediye bahçesinde çalışanlara yüzde 71 zam yapıldığını açıklayan Faruk Özlü, "Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15'inde Düzce Belediyesi çalışanları maaşlarını alırlar. Bundan sonra da zamanında alacaksınız" ifadelerini kullandıktan sonra davullu zurnalı kutlama yapılmıştı. Belediye, vergi borcu olanlar listesine girince o günkü konuşmalar çok tartışılmıştı.