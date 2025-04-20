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Belediye başkanından "maaş" sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Maaşlar ödenmiyor mu?" sorusuna, "Maaşlar ödendi. Mesai ücretleri ödenmedi. Bunları ödeyeceğiz. Arkadaşımız bizi beğenmiyorsa istifa edebilir. Zorla tutmuyoruz. O gider başkası gelir." şeklinde yanıt verdi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye katıldığı yerel televizyon kanalında, "İlçelere göre en düşük maaşı alan Düzce Belediye işçileri. Maaşların tamamını alamadı. Bu konu hakkında ne diyeceksiniz?" sorusu yöneltildi.

"BEĞENMİYORSA İSTİFA EDEBİLİR"

Özlü, maaşlardaki aksaklıkla ilgili gelen soruya, "Bugüne kadar Düzce Belediyesi çalışanlarının tamamının maaşı ödenmiştir. Bizden bir tek maaş alacak insan yoktur. Ödenmeyen mesailer var. Sosyal dengeler var. Bunları ödeyeceğiz. Bizi beğenmiyorsa istifa edebilir. Hangi belediye yüksek maaş veriyorsa oraya gidebilir. Dünyada bir ekonomik sıkıntı var. Türkiye'de de ekonomik sıkıntı var. Biz bu sıkıntılar arasında öncelikle çalışanlarımızın ücretlerini ödemeye çalışıyoruz. Ancak arkadaşımız beğenmiyorsa istifa edebilir. Zorla tutmuyoruz. O gider başkası gelir. Mesailer var ödemediğimiz. Ödemediklerimiz ekstralar." ifadeleriyle yanıt verdi.

YÜZDE 71 ZAMMI DAVUL VE ZURNAYLA KUTLAMIŞLARDI

Yerel seçimden önce Ocak 2024'te belediye bahçesinde çalışanlara yüzde 71 zam yapıldığını açıklayan Faruk Özlü, "Hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Her ayın 15'inde Düzce Belediyesi çalışanları maaşlarını alırlar. Bundan sonra da zamanında alacaksınız" ifadelerini kullandıktan sonra davullu zurnalı kutlama yapılmıştı. Belediye, vergi borcu olanlar listesine girince o günkü konuşmalar çok tartışılmıştı.

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Haberler.com / Çağla Taşçı - Belediye
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıCahi Savar:

sen de gidersin başkası gelir.

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Haber Yorumlarıuğur Ugi:

babanın mülkü mü beğenmeyen gidebilir diyorsun sayın başkan?

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

gidecek olan sensin

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Adam hakli ucreti begnemiyonsan gidebilirsin bak doktorlar cekti yurt disina gitti aklilli admalarin heps yurt disina gitti kim kimi ozela xalsitiriyor ki sizde gidin begenmiyorsaniz tutan yokki

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Haber YorumlarıDağıstan:

Ona para var, buna para var. Destek var , gelecek görülen , faaliyetinin sürdürülmesi mümkün görüler kurumlara var ama emekliye gelince para yok. Bu ne ya , emekliyi mağdur etmek politika mı ya ? ondörtbin liraya bir insanı bir ay boyunca yaşamaya mahkum etmek , bu nasıl bir anlayıştır. Hatadan dolayı MB rezervleri yakılıyor ,vergilerimizden toplanan paralar heba ediliyor ama emekliye para yok...

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Haber YorumlarıDüsünür:

Kimse halki refaha kavusturma derinde degil. İktidar olsub muhalefet olsun belediyeler olsun. Hepsi kendi derdine dusmus. İktidar ulkeyi oyle bir hale getirdiki. Dogrusunada inanamaz olduk. Bebek asilari cikmis karma asi. Kimse guvenipte cocuklarini asi yaptirmiyor. Yaptirmasa belki ölüme gidecek bu cocuklar. Biz dahi.iktidara guvenmiyoruz. Paris iklim anlasmasyla DSO ye bagli kalmasiyla halkini dusunmedigini bir kez daha anlamis.olduk

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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Başkan müsveddesi gerektiğinde sen ve boş müdürlerin almayıp önce elemanlarına vereceksin sadece seçim zamanı milletin önünde el pençe durun seçimden sonra kimseyi tanımayın

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sayın başkan bu memleket bazılarının anasının tapulu malı değil hiç kimse hayrına kimseye vermez

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Haber YorumlarıGenco:

Maalesef bu hayatta sosyal denge diye bir şey yok. Aksine, ya hep, ya da hiç var… Örneğin, siz Başkan, vekil ve memurların maaşlarında hiçbir aksama yok maşallah.. Fakat gariban işçilerin maaşları ise Allaha emanet… Ayrıca madem ülkede ekonomik bir kriz var ; Başkan, Vekil ve Memur olarak her biriniz bir aylık maaşlarınızda o fedakarlığı işçiletin yerine siz gösterin de görelim sizi... Hadi bakalım hodri meydan.!

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Haber YorumlarıMustafa Polat:

Ya arkadaş bu nasıl bir kibir ego ukalalıık adam hakkını istiyo niye çekip gitsin ama oturduğun koltuk kalıcı deyil elbet birgün mutlaka sen gidersin ama nasıl gittiğinde önemli buna göre başkanlık yapman lazım

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