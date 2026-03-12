Haberler

Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de belediye aşevinde dağıtılan kavurmadan "yarış atı çipi" çıktı. Yerel basında çıkan habere göre at etinden yapıldığı tespit edilen 213 kilo kavurma imha edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Mersin'de belediyeye bağlı bir aşevinde dağıtılan kavurmaların içinden yarış atlarına takılan dijital çipler çıktı.
  • Yapılan analizlerde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğu kesinleşti ve 213 kilogram at eti kavurması imha edildi.
  • Belediye yönetimi ve ilgili kurumlar olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mersin'de belediyeye bağlı bir aşevinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan yemeklerle ilgili yapılan denetimlerde skandal bir gerçek ortaya çıktı. Dağıtılan kavurmaların içinden yarış atlarına takılan dijital çiplerin çıkması üzerine başlatılan incelemede etlerin at eti olduğu tespit edildi.

KAVURMANIN İÇİNDEN AT ÇİPİ ÇIKTI

Afyon yerel basınından Gazete3'ün haberine göre; aşevinde rutin denetim gerçekleştiren ekipler, servis edilen kavurmanın içinde sert bir cisme rastladı. Yapılan incelemede bu cismin profesyonel yarış atlarının kimliklendirilmesi ve takibi için kullanılan dijital bir çip olduğu belirlendi. Bunun üzerine aşevinde bulunan tüm et ürünleri koruma altına alındı.

Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

213 KİLO AT ETİ İMHA EDİLDİ

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin numuneler üzerinde yaptığı analizlerde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğu kesinleşti. Toplam 213 kilogram olduğu belirlenen at eti kavurmaları, insan sağlığına uygun olmadığı gerekçesiyle ekiplerin gözetiminde kireçlenerek imha edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan olayın ardından belediye yönetimi ve ilgili kurumlar geniş çaplı soruşturma başlattı. Etlerin tedarik edildiği firma ve aracı kurumlar incelemeye alınırken sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: Haberler.com
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var

İran'daki savaş başka bir komşumuza sıçradı: Onlarca ölü var
İsrail'den Lübnan hamlesi! Operasyonları genişletiyorlar

Kanlı talimat! Savaşın yönü değişiyor
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler

Sessiz denilen Putin, savaşı kazandıracak adımı çoktan atmış
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarılilianne grace:

Mersin'de belediyeye bağlı bir aşevinde ( belediye bunu yaparsa halk neler yapar düşünün )

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratklctr:

Trafik kurallarına karşı yaptığınız çalışmaların aynısını tüm alanlarda yapın. Cezalar öyle ağır olsun ki millete at yedirmeyi akıllarından dahi geciremesinler.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmed Ersayan:

Aman diyim, dikkat edin yediğinize

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDragoz:

Gerçekten çok gırgır bi haber tam bir kara mizah kaynağı belli olmasa asparagas olarak algılanır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Allahtan atın çipi varmış farkedilmiş. Ya çip olmasaydı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti
Bir aileyi 'tarihi eser' için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım

Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş
Çuval çuval para gelecek! Galatasaray'a çifte bayram yaşatacak müjde

Süper Lig devine çifte bayram
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Kızını istismar ederken suçüstü yakalanan sapık babaya beraat! Genç kız isyan etti

Öz kızını istismar ederken suçüstü yakalandı! Karar isyan ettirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi

İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Katar alarmda! Tehdit seviyesi yükseltildi, halka kritik uyarı geldi

Savaşın ortasındaki ülke alarma geçti