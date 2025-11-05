Bekir Bozdağ kimdir? Bekir Bozdağ kaç yaşında, nereli, siyasi kariyeri?

Siyasi arenasının önemli figürlerinden Bekir Bozdağ, kritik görevleri ve yıllara yayılan deneyimiyle sıkça gündeme geliyor. Peki, Bozdağ'ın kökeni, yaşı ve siyasi kariyeri hakkında neler biliniyor? İşte merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Bekir Bozdağ, Türkiye siyasetinin deneyimli isimlerinden biri olup, uzun yıllar hukuk, adalet ve yürütme alanlarında çeşitli görevler üstlenmiş bir siyasetçidir. 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğan Bozdağ, babası Mehmet, annesi Nuriye'dir. Eğitimini hukuk ve dinler tarihi alanlarında tamamlamış, serbest avukatlık yapmış ve siyasi kariyerine Fazilet Partisi ile adım atmıştır.

Daha sonra AK Parti'nin kuruluş sürecinde aktif rol oynayarak partinin farklı kademelerinde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Bozdağ, TBMM'de çeşitli yasama dönemlerinde milletvekilliği yapmış, grup başkanvekilliği, Adalet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuş, 28. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini sürdürmektedir.

BEKİR BOZDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır.

BEKİR BOZDAĞ NERELİ?

Bekir Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dünyaya gelmiştir. Karadeniz'e ve İç Anadolu'ya özgü kültürel değerlerle yoğrulmuş bir aile ortamında yetişmiştir.

BEKİR BOZDAĞ'IN KARİYERİ

Bekir Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamlamıştır. Ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş ve serbest avukatlık yapmıştır.

Siyasi kariyerine Fazilet Partisi'nde Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı olarak başlayan Bozdağ, 1999-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Yozgat İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte kurucu il yönetiminde yer almış ve çeşitli koordinatörlük görevlerinde bulunmuştur (2001-2007).

TBMM'de 22., 23., 24., 26. ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat milletvekili olarak görev yapan Bozdağ, 22. yasama döneminde TBMM Adalet Komisyonu üyeliği yapmış; 23. dönemde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmuştur. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev alan Bozdağ, 61., 62., 64. ve 65. Hükümetlerde Adalet Bakanı olarak görev yapmış; 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak hizmet vermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde 2022-2023 yıllarında Adalet Bakanı olarak görev almıştır.

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Fahri Başdanışmanlığı görevinde bulunan Bozdağ, 27. yasama döneminde Anayasa Komisyonu Başkanı olarak görev yapmış, 28. yasama döneminde ise TBMM Başkanvekili olarak görevini sürdürmektedir. Orta düzey İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.