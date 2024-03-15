Bekir Belceli kimdir? AK Parti Eskişehir- Han Belediye Başkan adayı Bekir Belceli kaç yaşında, nereli?
Bekir Belceli kimdir? AK Parti Eskişehir- Han Belediye Başkan adayı Bekir Belceli kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Eskişehir-Han Belediye Başkan adayı olan Bekir Belceli merak ediliyor. Bekir Belceli'nin yaşını ve nereli olduğu araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir- Han Belediye Başkan adayı Bekir Belceli oldu. Peki, Bekir Belceli kimdir? AK Parti Eskişehir- Han Belediye Başkan adayı Bekir Belceli kaç yaşında, nereli?
BEKİR BELCELİ KİMDİR?
- İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Han İlçesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra Çifteler Endüstri Meslek Lisesi'nde lise eğitimini tamamlamış ve 1989 yılında Çifteler Vergi Dairesi'nde İcra Memuru olarak göreve başlamıştır. 1991 yılında Mal Müdürlüğü'ne Veznedar olarak atanmış ve bu görevde çalışmıştır.
- 2008 yılından itibaren Malmüdürü Vekili olarak görev yapmaktadır. Halen Malmüdürü Vekili olarak görevine devam etmektedir.
- Ayrıca Bekir Belceli, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
- İlçe Mal Müdürlüğü görevi çerçevesinde genel ve katma bütçeli idarelerin gelirlerinin toplanması, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, nakit ve diğer varlıkların alınması, saklanması, gönderme ve iadesi, alacak ve borçların kaydı takibi gibi işlemleri yürütmektedir.
- Bu görevlerinin yanı sıra Malmüdürü, vergi dairesi müdürü sıfatıyla da görev yapmaktadır ve ilçedeki vergi, resim ve harçların tarh ve tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmektedir.
- AK Parti'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Eskişehir- Han Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.