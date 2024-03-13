Behçet Arı kimdir? Zafer Partisi Bursa- Keles Belediye Başkan adayı Behçet Arı kaç yaşında, nereli?
Behçet Arı kimdir? Zafer Partisi Bursa- Keles Belediye Başkan adayı Behçet Arı kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Bursa- Keles Belediye Başkan adayı Behçet Arı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Behçet Arı'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgi arayışı devam ediyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Bursa- Keles Belediye Başkan adayının Behçet Arı olacağını duyurmuştu. Peki, Behçet Arı kimdir? Zafer Partisi Bursa- Keles Belediye Başkan adayı Behçet Arı kaç yaşında, nereli?
BEHÇET ARI KİMDİR?
Behçet Arı, Zafer Partisi'nin Bursa- Keles Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.