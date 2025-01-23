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BEDELLİ ASKERLİK 2025 YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bedelli askerlik yerlerinin açıklandığı bildirildi. 2025 dönemi için bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemi E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, gerekli bilgileri E-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. Peki, MSB Bedelli askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

MSB, bedelli askerlik yerlerine ilişkin sınıflandırma sonuçlarını bugün itibarıyla açıkladı. Başvuru yaparak ödemesini tamamlayan adaylar, hangi illerde askerlik yapacaklarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 2025 yılı bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri ne zaman? İşte, e-Devlet üzerinden "Askerliğim" sekmesiyle sonuç sorgulama bağlantısı ve sevk ile celp tarihlerine dair detaylar haberimizdedir...

BEDELLİ ASKERLİK 2025 YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Bedelli askerlik yerlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

BEDELLİ ASKERLİK 2025 YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2025 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz."

BEDELLİ ASKERLİK 2025 YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

BEDELLİ ASKERLİK 2025 YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET)

BEDELLİ ASKERLİK 2025 YERLERİ SORGULAMA (E-DEVLET) | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
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