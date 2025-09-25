BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? 25 ilçede elektrik kesintisi!

İstanbul genelinde elektrik kesintileri yaşamayan neredeyse yok. 26 Eylül 2025 tarihli BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programına göre, özellikle Avrupa Yakası'nda birçok ilçe ve semt kesintiden etkileniyor. Yoğun nüfuslu mahallelerde yaşayan vatandaşlar için elektrik kesintisinin süresi ve geri dönüş saatleri kritik öneme sahip. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı elektrik kesintisi programının detayları haberimizde...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİKLER KESİLECEK?

BEDAŞ'ın 26 Eylül 2025 tarihli planlı kesinti programına göre Avrupa Yakası'nda 23 ilçe kesintiden etkilenecek. Kesintilerden etkilenen ilçeler arasında Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Kağıthane, Sarıyer, Eyüpsultan, Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Bayrampaşa, Esenler, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Sultangazi, Beylikdüzü, Arnavutköy, Eyüp, Büyükçekmece ve Silivri gibi yoğun nüfuslu bölgeler yer alıyor.

Kesinti süresi ilçeden ilçeye değişmekle birlikte, bazı bölgelerde elektriklerin geri gelmesi yaklaşık 10 saat sürecek. Özellikle büyük ve merkezi semtlerde yaşayan vatandaşların kesintiye hazırlıklı olması öneriliyor.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

Kesintilerin saatleri ve süresi, BEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre planlı şekilde uygulanacak. İstanbul Avrupa Yakası'nda 26 Eylül 2025'te kesintiler sabah saatlerinden itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürecek.

Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu: 08:00 – 18:00

Bakırköy, Fatih, Eyüpsultan: 09:00 – 19:00

Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler: 07:00 – 17:00

Kesinti programı ilçelere göre değişiklik gösterebileceği için BEDAŞ'ın resmi duyurularını takip etmek, güncel saatler için hayati önem taşıyor.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

BEDAŞ, elektrik kesintilerini online olarak takip edebilmeniz için kolay ve hızlı bir sorgulama sistemi sunuyor. Vatandaşlar, kesintiden etkilenecek bölgeleri ve sürelerini adım adım öğrenebiliyor:

BEDAŞ resmi web sitesine gidin: https://www.bedas.com.tr

Menüden "Planlı Kesinti" bölümünü seçin.

Açılan sayfada ilçe ve mahalle bilgilerinizi girin.

Sistem, size ilgili kesinti tarihini ve saatlerini detaylı olarak gösterecektir.

Bu sayede, İstanbul'daki planlı kesintilerden etkilenmeden önce önlem alabilir, elektrikli cihazlarınızı koruyabilir veya günlük planlamanızı kesintiye göre yapabilirsiniz.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Kesintiden etkilenen bölgelerde elektriklerin geri gelme saatleri, program kapsamında ilçelere göre farklılık gösteriyor. Özellikle 3 ilçede elektrikler yaklaşık 10 saat sonra yeniden verilecek.

Vatandaşlar, elektriklerin geri gelme saatlerini takip ederek iş ve günlük yaşamda aksaklık yaşamaktan kaçınabilir. Kesintiler, bakım ve şebeke yenileme çalışmalarının bir parçası olduğundan, BEDAŞ her zaman güncel bilgiyi resmi web sitesinde paylaşmayı sürdürüyor.