BEBEKLERDEN TOPUK KANI NEDEN ALINIR? Yenidoğan bebeklerden topuk kanı ne zaman alınır?

Yenidoğan bebeklerden alınan topuk kanı uygulaması yeni ebeveynler tarafından araştırılıyor. Bebeklerden neden topuk kanı alındığı merak ediliyor. BEBEKLERDEN TOPUK KANI NEDEN ALINIR? Yeni doğan bebeklerden topuk kanı alınmak zorunda mı? İşte merak edilenler...

BEBEKLERDEN NEDEN TOPUK KANI ALINIYOR?

Her doğan bebek, Fenilketonüri, Konjenital Hipotiroidi, Kistik Fibrozis, Biyotinidaz Eksikliği ve Konjenital Adrenal Hiperplazisi gibi hastalıklar yönünden taranmalıdır. Aynı kan örneğiyle Spinal Müsküler Atrofi (SMA) gibi hastalıklar da tespit edilebilir. Bu taramalar, erken teşhis ile olası hasarları önlemekte veya etkilerini azaltmaktadır. Bebeğinizin sağlığı için topuk kanı örneği alınmalıdır.

Sağlık Bakanlığı, çocukların hayatını olumlu yönde etkileyebilecek diğer hastalıkların tarama programına katkı sağlamak için bilim kurullarıyla iş birliği içindedir.

Topuk kanı testi sonuçları hakkında geri dönüş alamamanız durumunda, bebeğinizin tarama testlerinde herhangi bir sorun tespit edilmemiş demektir. Ancak, tekrar örnek alınması veya sevk edilmesi gereken durumlar söz konusu ise, ailelere ulaşılıp gerekli bilgiler verilmektedir. Doğru iletişim bilgilerini beyan etmek, size ulaşılabilmesi ve bilgilendirme yapılabilmesi açısından son derece önemlidir.

YENİDOĞAN TOPUK KANI NE ZAMAN ALINIR?

Topuk kanı testi, yeni doğan bebeklerde hastalık belirtileri görülmeden, doğumdan sonraki ilk 3-5 gün içinde yapılan bir testtir. Fenilketonüri taraması için bebeğin en az 48 saat beslenmiş olması gerekmektedir. Ancak, mümkün olduğunca fazla sayıda bebeğe ulaşabilmek adına, yenidoğanın erken taburculuğu durumunda, sağlık kuruluşunu terk ettiği son anda topuk kanı numunesi alınmalıdır. Eğer bebek yeterince beslenmemişse ve kan örneği alınmışsa, ilk hafta içinde en yakın sağlık merkezine başvurarak yeni topuk kanı numunesi alınması gerekmektedir.