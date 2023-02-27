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Bebek beşiği ve avizeler böyle sallandı...Malatya merkezli 5.6'lık deprem Diyarbakır'da hissedildi

Genel Haberleri

Bebek beşiği ve avizeler böyle sallandı.

Bebek beşiği ve avizeler böyle sallandı... Malatya merkezli 5.6'lık deprem Diyarbakır'da hissedildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, avizelerin ve bebek beşiğinin sallanmasıyla hissedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden bir olan Malatya'da artçı sarsıntılar devam ederken en son bugün Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem oldu. Burada meydana gelen depremden Diyarbakır'da nasibini aldı. Şehirde bazı evlerde avizelerin ve bebek beşiğinin sallanması cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Diyarbakır Yeşilyurt Malatya Bebek Genel Haberler

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