BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı

Aihm kararının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacaktır" sözleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülke yargı ülkesidir, yargı ne derse ona uyarız" açıklamalarının ardından, Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı BBP lideri Mustafa Destici de değerlendirmede bulundu.

"DAVAYA DAİR UTANILACAK TEK ŞEY..."

"Demirtaş'ın hapiste olmasına neden olan dava unutulmuş görünüyor, hatırlatalım" diyen Destici, "2014 yılında, terör örgütünün partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 'Ayn-el Arap'da DAEŞ tarafından kuşatılmış PKK'lı teröristlere yardım etmezse ayaklanma başlatmakla' tehdit etti. Elbette Türkiye PKK'ya yardım etmedi ve terör örgütünün partisi, genel merkez yönetim kurulunu toplayarak, 'ayaklanma çağrısı yapılması' kararını resmileştirdi. Sözde eş genel başkanları Demirtaş tarafından ayaklanma çağrısı yapıldı. Çıkan olaylarda 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı. 16 ilde, sayısız ev ve iş yerine zarar verildi. Gerçek bu… Ortada bir 'fikir suçu' ya da 'fikir suçlusu' yok. Davaya dair utanılacak tek şey, bizce, terörle ve terör örgütüyle doğrudan bağlantısına rağmen, buna dair sayısız delile rağmen, bu gerçeğin taraflarca sayısız kez doğrulanmasına rağmen, terör örgütünün partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaması ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümlü yapılanmaya, milletin kaynaklarından, yıllarca, milyarlarca lira ödenmesidir" şeklinde konuştu.

