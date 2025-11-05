Haberler

BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı

BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı Haber Videosunu İzle
BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı sonrası yaptığı açıklamada, Demirtaş'ın yargılandığı olayların unutulmaması gerektiğini vurguladı. 2014'teki çağrılar sonrası 46 kişinin öldüğünü hatırlatan Destici, "Ortada fikir suçu yok, biz devletin, milletin ve hukukun yanındayız" dedi.

  • BBP lideri Mustafa Destici, Selahattin Demirtaş'ın 2014 yılında ayaklanma çağrısı yapması sonucu 46 kişinin öldüğünü ve 682 kişinin yaralandığını belirtti.
  • Destici, terör örgütünün partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmamasını ve bu yapılanmaya milyarlarca lira ödenmesini eleştirdi.
  • Destici, devletin, milletin ve hukukun yanında olduğunu vurguladı.

Aihm kararının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlı olacaktır" sözleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülke yargı ülkesidir, yargı ne derse ona uyarız" açıklamalarının ardından, Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı BBP lideri Mustafa Destici de değerlendirmede bulundu.

"DAVAYA DAİR UTANILACAK TEK ŞEY..."

"Demirtaş'ın hapiste olmasına neden olan dava unutulmuş görünüyor, hatırlatalım" diyen Destici, "2014 yılında, terör örgütünün partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 'Ayn-el Arap'da DAEŞ tarafından kuşatılmış PKK'lı teröristlere yardım etmezse ayaklanma başlatmakla' tehdit etti. Elbette Türkiye PKK'ya yardım etmedi ve terör örgütünün partisi, genel merkez yönetim kurulunu toplayarak, 'ayaklanma çağrısı yapılması' kararını resmileştirdi. Sözde eş genel başkanları Demirtaş tarafından ayaklanma çağrısı yapıldı. Çıkan olaylarda 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı. 16 ilde, sayısız ev ve iş yerine zarar verildi. Gerçek bu… Ortada bir 'fikir suçu' ya da 'fikir suçlusu' yok. Davaya dair utanılacak tek şey, bizce, terörle ve terör örgütüyle doğrudan bağlantısına rağmen, buna dair sayısız delile rağmen, bu gerçeğin taraflarca sayısız kez doğrulanmasına rağmen, terör örgütünün partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaması ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümlü yapılanmaya, milletin kaynaklarından, yıllarca, milyarlarca lira ödenmesidir" şeklinde konuştu.

Destici'nin açıklaması şu şekilde:

"İçinde bulunduğumuz hafta, siyasi partiler yoğun olarak Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararını ve tahliye taleplerini tartıştı.

Türkiye aleyhine sayısız AİHM kararı var ve büyük çoğunluğu, Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütleriyle ilgili.

Demirtaş'ın hapiste olmasına neden olan dava unutulmuş görünüyor; hatırlatalım:

2014 yılında terör örgütünün partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, "Ayn el-Arap'ta DAEŞ tarafından kuşatılmış PKK'lı teröristlere yardım etmezse ayaklanma başlatmakla" tehdit etti.

Elbette Türkiye PKK'ya yardım etmedi ve terör örgütünün partisi, genel merkez yönetim kurulunu toplayarak 'ayaklanma çağrısı yapılması' kararını resmileştirdi.

Sözde eş genel başkanları Demirtaş tarafından ayaklanma çağrısı yapıldı.

Çıkan olaylarda 46 kişi öldü, 682 kişi yaralandı.

16 ilde sayısız ev ve iş yeri zarar gördü.

Gerçek bu…

Ortada bir 'fikir suçu' ya da 'fikir suçlusu' yok.

Davaya dair utanılacak tek şey bizce; terörle ve terör örgütüyle doğrudan bağlantısına, buna dair sayısız delile ve bu gerçeğin taraflarca sayısız kez doğrulanmasına rağmen, terör örgütünün partisinin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaması ve terör örgütünün kurdurduğu siyasi parti görünümlü yapılanmaya, milletin kaynaklarından yıllarca milyarlarca lira ödenmesidir.

Evet, terör konusunda aynı yerde duruyoruz.

Devletin yanında duruyoruz.

Milletin yanında duruyoruz.

Hukukun yanında duruyoruz.

İnsafın, izanın, vicdanın, maşeri vicdanın yanında duruyoruz.

Şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin ve onların cefakâr ailelerinin yanında duruyoruz.

Ay yıldızlı al bayrağımızın, güzel Türkçemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kürdüyle Türkmeniyle, Alevisiyle Sünnisiyle Türk milletinin yanında duruyoruz ve sonuna kadar da burada durmaya devam edeceğiz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

Derbiden günler sonra ortaya çıkan görüntü
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Sekiz yıl sonra geri dönen dizinin tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı

Sekiz yıl sonra geri dönüyor! Tanıtım fotoğrafı tartışma yarattı
Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Selahattin Demirtaş çıkışı

Müsavat Dervişoğlu'ndan sürpriz Demirtaş çıkışı
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Fırında mide bulandıran görüntü: Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı

Dükkan sahibini 10 bin dolarlık teklif kurtaramadı
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.