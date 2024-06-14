Bayramda müzeler- sergiler açık mı? Bayramda hangi müzeler açık? Kurban Bayram'ında hangi sergiler açık olacak?

Bayramda hangi müzelerin açık olduğu merak ediliyor. İstanbul'da olacak olan vatandaşlar gezilebilecek yerleri araştırıyor. Bayram tatilinde hangi müze ve sergilerin açık olduğu aratılıyor. Peki, Bayramda müzeler- sergiler açık mı? Bayramda hangi müzeler açık?

BAYRAMDA HANGİ MÜZELER AÇIK?

Topkapı Sarayı Müzesi: Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. İlk gün ise kapalı.

Dolmabahçe Sarayı : Aynı şekilde, bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ziyaret edilebilecek.

İstanbul Arkeoloji Müzesi: Ramazan Bayramı boyunca 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Kız Kulesi: Bayram boyunca 09.00-19.30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Yerebatan Sarnıcı : Bayramın birinci günü 13.00-19.00, diğer günler ise 09.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

KURBAN BAYRAMINDA MÜZELER AÇIK MI?

Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Beykoz Mecidiye Kasrı, Ihlamur Kasrı, Maslak Kasrı, Yıldız Şale Köşkü ve Aynalıkavak Kasrı bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde açık olacaktır.