Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumunu açıkladı. Bayram tatili boyunca hava durumu tahminlerine olan ilgi arttı ve insanlar seyahat planlarını bu tahminlere göre ayarlamaya başladı. 16-19 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan bu dönemde, hava durumu tahminlerine ilişkin detaylı bilgiler merak ediliyor. BAYRAMDA HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA HAVA NASIL?

Bayramın ilk günü, 16 Haziran 2024 Pazarİstanbul'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık ise 29°C olacak.

Ankara'da ise aynı gün az bulutlu bir hava hakim olacak. En düşük sıcaklık 15°C olurken, en yüksek sıcaklık 30°C olacak.

İzmir'de ise sıcak bir hava bekleniyor. 16 Haziran 2024 Pazar günü en düşük sıcaklık 21°C, en yüksek sıcaklık ise 35°C olacak.

BAYRAMDA HAVA KAÇ DERECE?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir hava sıcaklığı tahmini var. Güneybatı kesimlerde, mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde bir sıcaklık beklenirken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Yağış tahminine göre, batı kesimlerde yağış miktarının mevsim normallerinin altında olması beklenirken, diğer bölgelerde yağış miktarının mevsim normallerine yakın seviyelerde gerçekleşmesi öngörülüyor.