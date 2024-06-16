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Bayram tatilinde noterler açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası noterler kapalı mı?

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Bayram tatilinde noterler açık mı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı'nda noterler açık mı, çalışıyor mu sorularını araştıranlar Kurban Bayramı haftası noterler kapalı mı ve Arefe günü noter açık mı, kapalı mı merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı'nda noterler kapalı mı?

Kurban Bayramı'nda noterler açık mı, kapalı mı araştırılıyor. Arefe günü noter çalışıyor mu, yarım gün mü sorusu gündeme geliyor. Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu? 15-19 Haziran Kurban Bayramı'nda noterler çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası noterler kapalı mı? Detaylar haberimizdedir…

AREFE GÜNÜ NOTER AÇIK MI, KAPALI MI?

15 Haziran Cumartesi arefe günü bankalar, borsalar, PTT ve kargolar yarım gün çalışacak. 16-19 Haziran tarihleri ise idari izin kapsamında olduğundan noterler bu tarihlerde kapalı olacak. Arefe günü noterler yarım gün hizmet vermektedir.

KURBAN BAYRAMI'NDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı resmi tatil olduğu sebebiyle noterler hizmet vermeyecektir. Noterler, resmi tatillerde hizmet vermediği için Kurban Bayramı süresince de kapalı olacaklar.

Bayram tatilinde noterler açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası noterler kapalı mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

  • 15 Haziran Cumartesi: Arefe günü
  • 16 Haziran Pazar: Bayramın 1. günü
  • 17 Haziran Pazartesi: Bayramın 2. günü
  • 18 Haziran Salı: Bayramın 3. günü
  • 19 Haziran Çarşamba: Bayramın 4. günü
  • 20 Haziran Perşembe: Bayram tatili
  • 21 Haziran Cuma: Bayram tatili

Bayram tatilinde noterler açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı haftası noterler kapalı mı?

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

2024 Kurban Bayramı tatili 16-19 Haziran tarihleri arasında dört gün sürecektir. Bayram tatili arefe günü olan 15 Haziran Cumartesi günü öğleden sonra başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Bu tarihler arasında resmi tatil kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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