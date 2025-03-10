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Bayram tatili kaç gün 2025 Ramazan Bayramı? 2025 Bayram tatili uzatıldı mı?

Bayram tatili kaç gün 2025 Ramazan Bayramı? 2025 Bayram tatili uzatıldı mı?
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2025 Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Vatandaşlar, "2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?" ve "Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı tatili tarihleri ve resmi tatil süresi hakkında detaylı bilgiler!

Bayram tatili kaç gün 2025 Ramazan Bayramı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ramazan Bayramı, Müslümanların bir ay boyunca tuttukları orucun ardından, sevdikleriyle bir araya gelerek kutladıkları önemli dini bayramlardan biridir. Dini bayramlar her yıl hicri takvime göre hesaplandığından, tarihler miladi takvimde değişiklik gösteriyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2025? Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2025 RAMAZAN BAYRAMI?

?2025 yılında Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi günü öğleden sonra başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecektir. Bu durumda, resmi tatil süresi toplamda 3,5 gündür.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

2025 yılında bayramın ilk günü 31 Mart Pazartesi'ye denk geliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı şu tarihlerde kutlanacak:

Ramazan Bayramı Arifesi: 30 Mart 2025 (Pazar)

Ramazan Bayramı 1. Gün: 31 Mart 2025 (Pazartesi)

Ramazan Bayramı 2. Gün: 1 Nisan 2025 (Salı)

Ramazan Bayramı 3. Gün: 2 Nisan 2025 (Çarşamba)

Bayram tatili kaç gün 2025 Ramazan Bayramı? 2025 Bayram tatili uzatıldı mı?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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