Bayram tatili kaç gün 2025 Ramazan Bayramı? 2025 Bayram tatili uzatıldı mı?
2025 Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başladı. Vatandaşlar, "2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?" ve "Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte 2025 yılı Ramazan Bayramı tatili tarihleri ve resmi tatil süresi hakkında detaylı bilgiler!
Bayram tatili kaç gün 2025 Ramazan Bayramı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ramazan Bayramı, Müslümanların bir ay boyunca tuttukları orucun ardından, sevdikleriyle bir araya gelerek kutladıkları önemli dini bayramlardan biridir. Dini bayramlar her yıl hicri takvime göre hesaplandığından, tarihler miladi takvimde değişiklik gösteriyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman 2025? Ramazan Bayramı hangi gün başlayacak? Bayram tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2025 RAMAZAN BAYRAMI?
?2025 yılında Ramazan Bayramı tatili, 29 Mart Cumartesi günü öğleden sonra başlayıp, 1 Nisan Salı günü sona erecektir. Bu durumda, resmi tatil süresi toplamda 3,5 gündür.
RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
2025 yılında bayramın ilk günü 31 Mart Pazartesi'ye denk geliyor. 2025 yılında Ramazan Bayramı şu tarihlerde kutlanacak:
Ramazan Bayramı Arifesi: 30 Mart 2025 (Pazar)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 31 Mart 2025 (Pazartesi)
Ramazan Bayramı 2. Gün: 1 Nisan 2025 (Salı)
Ramazan Bayramı 3. Gün: 2 Nisan 2025 (Çarşamba)
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe