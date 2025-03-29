BAYRAM NAMAZI KAÇTA? 2025 Diyanet bayram namazı saatleri!

"Bayram namazı kaçta?" sorusu, her yıl Ramazan Bayramı arifesinde milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki Müslümanlar, bayram namazını zamanında kılabilmek için yaşadıkları ildeki saat bilgilerini dikkatle takip ediyor. Diyanet, bu yıl da il il bayram namazı saatleri listesini yayınladı. 30 Mart 2025 Pazar sabahı eda edilecek bayram namazı, her ilde farklı saatlerde kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KAÇTA?

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 ilin tamamı için detaylı bilgiler paylaşıldı. Bu yıl "Bayram namazı kaçta kılınacak?" sorusunun cevabı, ilinizin saatine göre değişiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 2025 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 30 Mart Pazar günü bayram namazı saatleri sabah namazından yaklaşık 50 dakika sonra başlayacak şekilde belirlendi. Bu, her şehirde farklı bir saate tekabül ediyor.

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ

İstanbul'da bayram namazı saat 07:22'de kılınacak.

ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ankara'daki vatandaşlar için bu saat 07:07 olarak duyuruldu.

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ

İzmir'de ise 07:30 olarak açıklandı. Her ilin konumuna ve güneşin doğuş saatine göre belirlenen bu vakitler, Diyanet'in resmi takviminde yer alıyor.

BAYRAM NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?

Bayram sabahı camilerde cemaatle birlikte kılınan bu özel namaz, Müslümanlar için hem ibadet hem de toplumsal dayanışma anlamı taşıyor. Bu nedenle bayram namazı saatleri, sadece dini bir gereklilik değil, aynı zamanda kültürel bir buluşma vakti olarak da önemseniyor.

DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ