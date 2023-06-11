Battalgazi'de Kentsel Dönüşüm Projesi Son Aşamaya Geldi

Battalgazi ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2021'de 110 dönümde yapımına başlanan konut, dükkan ve sosyal alanlarındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yapımı süren alanda incelemede bulundu.

Battalgazi ilçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2021'de 110 dönümde yapımına başlanan konut, dükkan ve sosyal alanlarındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Fevzi Mahallesi'nde 2021 yılının ekim ayında yapımına başlanan 679 konut, 18 dükkan ve sosyal alanlarda çalışmalar sürüyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yapımı süren alanda incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi'yi modern ve planlı kentleşmeyle marka haline getireceklerini belirtti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de konutların bitirilip hak sahiplerine teslimi konusunda gayret gösterdiklerini ifade etti.

Tüfenkci, çalışmaların tamamlandığında Malatya'nın konut ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağını sözlerine ekledi.