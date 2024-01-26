Battal İlgezdi mı etti? Battal İlgezdi CHP'den istifa etti mi?

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin CHP'den istifa etti. Açıklamasında İlgezdi, "CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor" dedi. Battal İlgezdi mı etti? Battal İlgezdi CHP'den istifa etti mi?

BATTAL İLGEZDİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ Mİ?

Sosyal medyadan istifasını duyuran İlgezdi, "CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum" dedi.

CHP SÖZCÜSÜ: BU KONUDA BİZE ULAŞAN BİR BİLGİ YOK

Battal İlgezdi'nin istifası sorulan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu konuda kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını söyledi.