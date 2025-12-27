Haberler

Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Güncelleme:
Yeşilçam'ın sevilen yapımlarından Battal Gazi film serisinde "Zıpzıp" karakteriyle tanınan usta oyuncu Necdet Kökeş'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Kökeş'in yoğun bakıma alındığı ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yeşilçam'ın 1960'lı yıllarında yer alan ve Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı 4 filmden oluşan Battal Gazi serisinde canlandırdığı "Zıpzıp" karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş'ten kötü haber geldi. Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Kökeş'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA, SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Uzun yıllardır Beyoğlu'nda bir otel odasında zor koşullarda yaşamını sürdürdüğü öne sürülen Kökeş'in maddi zorluklar içinde hayatına devam ettiği belirtilirken, oyuncunun son sağlık durumuna ilişkin bilginin Yeşilçam içerikleri paylaşan "Üçüncü Adam" adlı Instagram hesabından paylaşıldı.

Paylaşıma göre 81 yaşındaki Necdet Kökeş, kalp krizi geçirmesinin ardından İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kökeş'in yoğun bakım servisinde bulunduğu ve sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi. Kökeş'in sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan usta oyuncunun nefes darlığı yaşadığı, ayrıca hafızasında ve fiziksel yapısında gerileme görüldüğü ifade edildi.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana'da dünyaya gelen Necdet Kökeş, 1962 yılında İstanbul'a gelerek Yeşilçam sinemasında şansını denemeye başladı. İlk oyunculuk deneyimini "Leyla ile Mecnun" adlı filmde yaşayan Kökeş, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan karakter oyuncularından biri haline geldi. "Battal Gazi", "Hakanlar Çarpışıyor", "Deli Dumrul" ve "Şaban Askerde" gibi macera ve tarihi filmlerde rol alarak, sinema izleyicisinin gönlünde taht kurdu.

"ZIPZIP" KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Necdet Kökeş'in Yeşilçam'daki en bilinen rolü, 1971-1974 yılları arasında çekilen "Battal Gazi" serisinde oynadığı "Zıpzıp" karakteri oldu. Cüneyt Arkın'la birlikte kamera karşısına geçen Kökeş, enerjik ve sempatik tavırlarıyla Türk sinemasında unutulmaz bir iz bıraktı. Bu rol, onun kariyerinde dönüm noktası oldu ve Yeşilçam'ın renkli dünyasında adını kalıcı olarak yazdırdı.

