BATMAN TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE YENİ DÖNEM: SİNAN BAŞAKÇI GÖREVİ DEVRALIYOR
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Burak Nerse’nin Konya’ya atanmasının ardından Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Sinan Başakçı getirildi. Tüketici hakları alanındaki deneyimiyle öne çıkan Başakçı’nın önümüzdeki hafta Batman’da görevine başlaması bekleniyor. Başakçı, geçmişte Tüketici Hakem Heyeti raportörlüğü yaparken, Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri Derneği’nde de çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.
Burak Nerse’nin Konya’ya atanmasının ardından Batman Ticaret İl Müdürlüğü görevine, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Hakem Heyetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Sinan Başakçı getirildi. Tüketici hakları alanındaki deneyimiyle öne çıkan Başakçı’nın önümüzdeki hafta Batman’da görevine başlaması bekleniyor. Başakçı, geçmişte Tüketici Hakem Heyeti raportörlüğü yaparken, Tüketici Hakem Heyeti Raportörleri Derneği’nde de çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu.
Haber: Barış Ünal
Kaynak: Haber Platformu