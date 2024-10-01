Batman'da hapşırma nöbeti yaşayan kadın ne oldu, iyileşti mi?

Hapşırma nöbeti Batman'daki kadın ne oldu? Batman'da yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 13 gündür devam eden hapşırma nöbetleriyle mücadele ediyor. Aydın'ın yakınları, bu süreçte hastaneye başvurmalarına rağmen kalıcı bir çözüm bulunamadığını, genç kadının sadece uykuda rahatladığını ve ciddi şekilde güçsüzleştiğini belirtti. Aile, duruma yetkililerin müdahale etmesini talep ediyor. Peki, Sürekli hapşıran kadın ne oldu, sağlık durumu ve son durum ne? Detaylar!

HAPŞIRMA NÖBETİ YAŞAYAN BATMAN'DAKİ KADIN NE OLDU?

Benazir Aydın'ın hapşırma nöbetleri yaklaşık iki hafta önce aniden başladı ve sürekli olarak devam ediyor. Ailesi, bu durumun daha önce hiç yaşanmadığını, Aydın'ın nöbetler nedeniyle yemek yiyemediğini ve içtiği suyu bile hapşırıklar nedeniyle dışarı attığını ifade etti. Aydın'ın yakınları, durumu kontrol altına almak için defalarca hastaneye başvurduklarını ancak yapılan tedavilerin sadece geçici rahatlama sağladığını dile getirdi.

Aile üyeleri, özellikle uykuda nöbetlerin durduğunu fakat uyanık kaldığı süre boyunca neredeyse aralıksız olarak hapşırdığını belirtiyor. Bu durum Benazir Aydın'ı güçsüz bırakırken, çocukları ve ailesi de zor bir süreçten geçiyor. Hastanede yapılan müdahalelerse sadece geçici bir iyileşme sağlıyor.

SÜREKLİ HAPŞIRAN KADIN İYİLEŞTİ Mİ?

Hastanede yapılan kontrollerin ardından Aydın'a çeşitli tedaviler uygulanmış ancak bu tedaviler kalıcı bir çözüm getirmemiştir. Aile, hastanedeki doktorların bu durumu normal bir hapşırma nöbeti olarak değerlendirdiklerini ve Benazir Aydın'ı eve gönderdiklerini belirtti. Ancak sorun devam ediyor ve genç kadın hala iyileşme bekliyor. Ailesi, Sağlık Bakanlığı'ndan bu duruma bir çare bulunmasını talep ediyor.

Yasemin Aydın, "13 gündür sürekli hastanedeyiz, serum takılıyor ve eve gönderiliyoruz. Yengem yemek yiyemiyor, konuşamıyor, çocukları perişan durumda. Yetkililerden bir çözüm istiyoruz" dedi.