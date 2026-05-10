Başkan Sami Er: Yepyeni bir Malatya oluşturuyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediyesi Yeşilçam Sosyal Tesisleri’nde Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Malatya’da yürütülen yeniden imar, altyapı ve ulaşım projeleri hakkında kapsamlı bilgiler veren Başkan Er, şehrin sadece depremin yaralarını sarmadığını, aynı zamanda modern ve güçlü bir geleceğe hazırlandığını ifade etti.

“GELECEĞİN MALATYA’SINI İNŞA EDİYORUZ”

Toplantıda konuşan Başkan Sami Er, Malatya’nın yeniden ayağa kalkma sürecinde önemli projelerin hayata geçirildiğini belirterek, yolları, bulvarları ve yeşil alanlarıyla yepyeni bir şehir oluşturduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesine büyük destek verdiğini ifade eden Er, rezerv alanların kısa sürede ilan edildiğini ve projelerin hızla hayata geçirildiğini dile getirdi.

Başkan Er, “Üç ayda organize olduk, bir yılda binalar yükseldi. Yeşilevler 8 ayda tamamlandı” diyerek şehirde yürütülen çalışmaların hızına dikkat çekti. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde TOKİ deneyimlerinin önemli katkı sağladığını belirten Er, Malatya’nın modern şehircilik anlayışıyla yeniden şekillendirildiğini ifade etti.

35 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI VE ÇEVRE YATIRIMI

Malatya’da altyapı çalışmalarının kapsamlı şekilde sürdüğünü belirten Başkan Er, toplam 35 milyar liralık yatırım yapıldığını açıkladı. Şehrin su ve kanalizasyon şebekesinin tamamen yenilendiğini söyleyen Er, İkizce’de 2,5 milyar liraya mal olan kolektör ve ileri biyolojik arıtma tesisinin inşa edildiğini belirtti.

Arıtılan suların yeniden tarımsal sulamada kullanılacağını ifade eden Başkan Er, çevre dostu projelerin Malatya için büyük önem taşıdığını kaydetti. Kapıkaya’daki çöp döküm alanı için ihale yapıldığını ve Fransa Kalkınma Ajansı’ndan sağlanan 10 milyon euroluk kaynakla enkaz ayrıştırma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Er, “Malatya’da hiçbir atık su arıtılmadan doğaya bırakılmayacak” dedi.

ULAŞIM VE SU PROJELERİYLE MALATYA RAHATLAYACAK

Başkan Sami Er, şehir genelinde ulaşım yatırımlarının da hızla devam ettiğini belirtti. Kışla Caddesi’nin genişletildiğini, Fuzuli Caddesi’nde yeni düzenlemeler yapıldığını ve raylı sistem projesinin onaylandığını açıklayan Er, kuzey ve güney kuşak yollarının tamamlandığını, ikinci etap çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Beylerderesi’nde ikinci viyadük projesinin hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Er, alternatif bağlantı yollarıyla şehir içi trafiğin büyük ölçüde rahatlayacağını dile getirdi. Toplu taşımada 122 yeni otobüsün sisteme dahil edildiğini kaydeden Er, elektrikli ve akülü otobüslerle modern ulaşım hedeflediklerini söyledi.

İçme suyu konusunda da önemli bir projeyi duyuran Başkan Er, Malatya’ya yeni bir su kaynağı kazandıracaklarını belirterek, “75 milyon euroluk kaynak bulduk. Fırat Havzası’ndan alınacak suyu İnderesi’nde kurulacak büyük arıtma tesisiyle şehrimize ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Güngördü