Başkan Gülpınar, afet sonrası Birecik’te esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Genel Sekreter Mithat Can Kutluca, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Sakıp Yaşar ve daire başkanlarıyla birlikte Birecik’te vatandaş ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. İlçede geçtiğimiz hafta sonu yaşanan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gülpınar, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

BAŞKAN GÜLPINAR: “AFETİN İLK ANINDAN İTİBAREN SAHADAYDIK”

Birecik’te meydana gelen afet sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olayın ilk anından itibaren ilçede görev yaptığını ifade etti. Yaşanan olumsuzlukların en aza indirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini belirten Gülpınar, ekiplerin halen sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Vatandaşlardan gelen taleplerin öncelikli olarak değerlendirildiğini vurgulayan Gülpınar, belediyenin tüm imkanlarıyla Birecik halkının yanında olduğunu dile getirdi. İlçedeki temasları kapsamında esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Gülpınar, sorunların çözümü için çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

YOLLAR AÇILDI, HASAR GÖREN NOKTALARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Gülpınar, ziyaret programı kapsamında Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Birecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halise Hocaoğlu, Birecik Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Özateş ve Tüm Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Öztürk ile de bir araya geldi. Görüşmelerde ilçede yürütülen çalışmalar ve vatandaşların ihtiyaçları ele alındı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin afet sonrası ilçede yoğun mesai yaptığı belirtildi. İlk andan itibaren 114 araç ve 256 personelle sahaya çıkan ekiplerin, kapanan yolların ulaşıma açılması, trafik ışıkları ve levhalarının onarılması ile okul ve kamu alanlarının devrilen ağaç ve dallardan temizlenmesi için çalışmalar yürüttüğü ifade edildi. Başkan Gülpınar, temaslarının ardından Birecik-Mezra yolunda devam eden çalışmaları da yerinde inceleyerek programını tamamladı.

Haber: Mehmet Güngördü