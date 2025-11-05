Haberler

Başak Gümülcinelioğlu eşi kimdir? Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Başak Gümülcinelioğlu eşi kimdir? Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Türk oyunculuk dünyasının genç ve yetenekli isimlerinden Çağrı Çıtanak, hem televizyon dizilerindeki performansları hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Peki, Başak Gümülcinelioğlu eşi kimdir? Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağrı Çıtanak hangi dizilerde oynadı? Çağrı Çıtanak'ın hayatına dair detaylar...

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Çağrı Çıtanak, kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde doğan ve 35 yaşında olan oyuncu, genç yaşlarda başladığı tiyatro ve oyunculuk serüveni ile kısa sürede ekranların aranılan yüzlerinden biri haline geldi. Peki, Başak Gümülcinelioğlu eşi kimdir? Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU EŞİ KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden biridir. Kendisi uzun yıllardır sahne sanatlarıyla iç içe bir yaşam sürerken, özel hayatında da magazin gündeminde sıkça yer almaktadır. Gümülcinelioğlu, 8 Ekim 2022 tarihinde oyuncu meslektaşı Çağrı Çıtanak ile Kemerburgaz'daki Spicy Orman Evi'nde dünyaevine girmiştir. Çiftin bu evliliği, hem sanat dünyasında hem de sosyal medyada büyük ilgi uyandırmıştır.

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak, kısa süre içinde bebekleri Devin Çıtanak'ı dünyaya getirmiş ve bu mutlu anı Instagram hesaplarından paylaşarak, takipçileriyle sevinçlerini paylaşmışlardır. Paylaştıkları kareye düşülen "Hoş geldin oğlumuz" notu, çiftin özel hayatındaki samimiyetini gözler önüne sermiştir.

ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?

Çağrı Çıtanak, 10 Ekim 1990 tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sahne sanatlarına ilgi duyan Çıtanak, lise yıllarında tiyatro ile tanışarak oyunculuk tutkusunu geliştirmiştir. Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine tamamladıktan sonra İstanbul'a taşınarak profesyonel anlamda sanat dünyasına adım atmıştır.

Oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başlayan Çıtanak, televizyon dünyasında kendini göstererek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. İlk ciddi çıkışını Fox TV'de yayımlanan Babam Sınıfta Kaldı dizisinde canlandırdığı Kaan karakteri ile yapmıştır. Daha sonra Tatlı İntikam, Ateşböceği, Vatanım Sensin, Sen Çal Kapımı, Menajerimi Ara, Erkek Severse, Sen İnandır ve Netflix dizisi Kübra gibi projelerde yer alarak oyunculuk repertuarını genişletmiştir.

ÇAĞRI ÇITANAK KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Çağrı Çıtanak 35 yaşındadır. 10 Ekim 1990 doğumlu olan Çıtanak, genç yaşlarda başlayan oyunculuk kariyerini 35 yılı aşkın bir birikim ve tecrübeyle sürdürmektedir.

ÇAĞRI ÇITANAK NERELİ?

Çağrı Çıtanak, Hatay'ın tarihi ve kültürel açıdan zengin ilçesi Antakya'da dünyaya gelmiştir. Antakya, özellikle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla bilinirken, Çıtanak'ın sanat yolculuğunda da köklü bir kültürel altyapı oluşturduğu söylenebilir. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroya olan ilgisi, bu zengin kültürel ortamda gelişmiş ve sanat dünyasında sağlam bir temel oluşturmuştur.

