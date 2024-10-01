Bartın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 2 Ekim Bartın Valiliği okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Bartın okullar tatil mi? Bartın Valiliği 1 Ekim Salı günü için okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini açıklamıştı. Bartın Valiliği'nin 2 Ekim okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin son dakika açıklaması ve duyurular merakla bekleniyordu. Peki, Bartın'da okullar tatil mi? 2 Ekim Bartın okullar tatil mi, yarın okul var mı yok mu? Detaylar...

BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın'da okullar 30 Eylül 2024 Pazartesi günü 1 günlüğüne tatil edilmişti. Bartın Valiliği tatil kararını olumsuz hava koşullarını sebep göstererek aldığını açıklamıştı. Öğrenciler tarafından gözler 2 Ekim'e çevrildi.

2 EKİM BARTIN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bartın Valiliği tarafından 2 Ekim Çarşamba günü için alınmış bir tatil kararı veya açıklama bulunmamaktadır. İlerleyen saatlerde gelişme olduğu takdirde haberimizde yer alacaktır.