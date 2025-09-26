Türkiye'nin siyaset ve medya dünyasında uzun yıllardır adından söz ettiren Barış Yarkadaş, 2025 yılı itibarıyla CHP'den ihraç edilmesiyle gündemin odağı haline geldi. Yarkadaş'ın hem gazetecilik kariyeri hem de son dönemde yaşanan ihraç süreci kişisel hayatı hakkında ve süreç hakkında meraka yol açtı. Peki, Barış Yarkadaş kimdir, Barış Yarkadaş CHP'den neden ihraç edildi? İşte detaylar...

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

Barış Yarkadaş, Türk gazeteciliğinin deneyimli isimlerinden biridir. 1974 yılında Kars'ın Susuz ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Kars'ta başlayan Yarkadaş, ilkokul ve ortaokul öğrenimini burada tamamlamıştır. Ailesiyle birlikte 1988 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesine taşınan Yarkadaş, lise eğitimini Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi'nde sürdürmüştür.

Üniversite yıllarında gazeteciliğe profesyonel adım atan Barış Yarkadaş, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Marmara Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde öğrenim görmüştür. Kariyerine Yeni Doğu, Güneş, Yeni İstanbul ve Halkın Gücü gibi basılı yayınlarda başlayan Yarkadaş, Radyo Yenigün ve KMP Anadolu TV'de de görev almıştır. Televizyon alanındaki deneyimi, TV 8'in kuruluş sürecinde üstlendiği görevle pekişmiştir.

Barış Yarkadaş, gazetecilik kariyerinde sadece medya kuruluşlarında değil, aynı zamanda sivil toplum alanında da aktif olmuştur. Yaklaşık iki bin üyesi olan Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin İstanbul Şube Başkanlığı görevini üstlenen Yarkadaş, sektörün sorunlarının çözümü için mücadele yürütmüştür. Star ve Hürriyet gibi büyük yayın kuruluşlarında görev almış, medya alanındaki geniş tecrübesini 2006 yılında kurduğu Gerçek Gündem internet sitesi ile devam ettirmiştir.

BARIŞ YARKADAŞ KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Barış Yarkadaş, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Kariyeri boyunca hem gazetecilik hem de siyasi alanlarda aktif görev alarak, medyada ve siyasette tanınan bir isim haline gelmiştir.

BARIŞ YARKADAŞ NERELİ?

Barış Yarkadaş, Kars'ın Susuz ilçesi doğumludur. Eğitim ve yaşamının önemli bir kısmını İstanbul'da sürdürmüş olsa da memleket bağlarını her zaman korumuştur. Kars'tan İstanbul'a taşınmasının ardından özellikle basın ve medya sektöründe kendini geliştirme fırsatı bulmuştur.

BARIŞ YARKADAŞ HANGİ PARTİDEN?

Barış Yarkadaş, siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında başlamıştır. 2015 yılında yapılan genel seçimlerde, 25. ve 26. dönem İstanbul milletvekili olarak parlamentoya girmiştir. Siyasi hayatı boyunca özellikle basın özgürlüğü ve demokratik haklar konularında aktif çalışmalara imza atmıştır.

BARIŞ YARKADAŞ CHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

26 Eylül 2025 tarihli CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı sonucunda, Barış Yarkadaş da dahil olmak üzere bazı isimler, Parti Tüzüğü'nün 68/1-b maddesi uyarınca "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" gerekçesiyle partiden kesin olarak ihraç edilmiştir.

Toplantıda ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak YDK'ye sevk edilen bazı isimlerin itirazlarının reddine ve tedbirin devamına karar verilmiştir. Bu karar, partide disiplin süreçlerinin etkin bir şekilde uygulandığını ve üyelerin sorumluluklarıyla uyumsuz davranışlarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir.