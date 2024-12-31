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Barış Kılıç hangi şarkıyı söyledi (Kızılcık Şerbeti Ömer)? O Ses Türkiye Yılbaşı Barış Kılıç kimdir?

Barış Kılıç hangi şarkıyı söyledi (Kızılcık Şerbeti Ömer)? O Ses Türkiye Yılbaşı Barış Kılıç kimdir?
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TV 8'in popüler yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2025 yılbaşı özel programında yer alacak konuklar merak konusu oldu. Yayınlanacak programda, konukların kim olduğu, kaç yaşında olduğu, evli olup olmadığı ve hangi dizilerde, filmlerde oynadığı gibi bilgiler merakla bekleniyor. Ayrıca konukların hangi şarkıları seslendireceği de büyük bir merak konusu. Barış Kılıç hangi şarkıyı söyledi?

TV 8'de uzun süredir devam eden O Ses Türkiye, Yılbaşı özel programıyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. 2025 Yılbaşı özel programında konuk olarak yer alacak olan Barış Kılıç hakkında merak edilenler gündemde. Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Barış Kılıç hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, hangi şarkıyı söyledi? Tüm bu soruların yanıtları izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Barış Kılıç kimdir, kaç yaşında, evli mi? Barış Kılıç hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

BARIŞ KILIÇ KİMDİR?

21 Şubat 1978 tarihinde Malatya, Erguvan'da doğan Barış Kılıç, 1983 yılında İstanbul'a taşındı. Okmeydanı Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra yabancı dilini geliştirmek için Amerika'ya gitti. Bir süre burada kalıp yabancı dilini geliştirdikten sonra Türkiye'ye döndü ve Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Üniversite birinci sınıftan itibaren reklam filmlerinde oyunculuk yapmaya başladı. 2004 yılında "Bütün Çocuklarım" adlı dizi film ile Kadir İnanır, Jülide Kural, Filiz Taçbaş, Menderes Samancılar, Bahar Erdeniz, Almila Uluer, Ufuk Özkan, Işıl Sergen, Murat Yıldırım, Nil Erkoçlar, Demet Evgar ile birlikte oynayarak dizi film oyuncusu oldu. 2011 yılında "Adını Feriha Koydum" adlı dizide Kaptan Levent karakteri canlandırdı. 2014 yılında "Güllerin Savaşı"nda başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Sercan Badur ile paylaştığı dizi filmde oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Biray Dalkıran'ın üstlendiği "Seni Seviyorum Adamım" romantik komedi türündeki adlı sinema filminde başrolü Gizem Karaca ile paylaştı.

BARIŞ KILIÇO SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Barış Kılıç O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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