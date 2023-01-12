TİP milletvekili Barış Atay'ın rol aldığı dizi ve filmler merak edildi. Arka Sıradakiler dizisinde Saffet karakterini canlandıran Barış Atay Mengüllüoğlu hakkında vatandaşlar, Barış Atay hangi dizide oynadı, Arka Sıradakiler'de oynadı mı? Barış Atay'ın rol aldığı diziler ve filmler neler? araştırması yapıyor. Peki, Barış Atay kimdir, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...

Barış Atay'ın dizileri ve filmleri neler merak ediliyor. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Barış Atay hakkında, Barış Atay hangi dizide oynadı, Arka Sıradakiler'de oynadı mı? Barış Atay'ın rol aldığı diziler ve filmler neler? araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay, tam adıyla Barış Atay Mengüllüoğlu, (22 Eylül 1981, Wilhelmshaven), Türk oyuncu ve siyasetçi. 2018 yılından bu yana TİP milletvekili olarak görev yapmaktadır.

1981'de Almanya'da doğan Mengüllüoğlu, 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya'da yaşadı. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimi almaya başladı, ancak tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı öğreniminin son yılında okulu bıraktı. İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun oldu. 2011 yılında ise Kadir Has Üniversitesinde Sinema-TV alanında yüksek lisansa başlamıştır.

Barış Atay Mengüllüoğlu, daha önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynadı. Ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol aldı.

BARIŞ ATAY ARKA SIRADAKİLER'DE OYNADI MI?

Barış Atay, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteriyle dikkat çekti.

BARIŞ ATAY HANGİ PARTİDE?

2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.

BARIŞ ATAY'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER NELERDİR?

Filmografi

Televizyon dizileri

2002: Aşk ve Gurur

2006: Şöhret

2006: Hacı

2007: Arka Sıradakiler

2011: Hayat Devam Ediyor

2012: Şubat

Filmler

2007: Zincirbozan

2012: Güzel Günler Göreceğiz

2015: Eksik

2016: Sürgün Türküleri: Yılmaz Güney

2017: Damat Koğuşu

Tiyatro oyunları