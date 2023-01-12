Barış Atay hangi dizide oynadı, Arka Sıradakiler'de oynadı mı? Barış Atay'ın rol aldığı diziler ve filmler neler?
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TİP milletvekili Barış Atay'ın rol aldığı dizi ve filmler merak edildi. Arka Sıradakiler dizisinde Saffet karakterini canlandıran Barış Atay Mengüllüoğlu hakkında vatandaşlar, Barış Atay hangi dizide oynadı, Arka Sıradakiler'de oynadı mı? Barış Atay'ın rol aldığı diziler ve filmler neler? araştırması yapıyor. Peki, Barış Atay kimdir, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar...
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Barış Atay, tam adıyla Barış Atay Mengüllüoğlu, (22 Eylül 1981, Wilhelmshaven), Türk oyuncu ve siyasetçi. 2018 yılından bu yana TİP milletvekili olarak görev yapmaktadır.
1981'de Almanya'da doğan Mengüllüoğlu, 1999 yılına kadar Mengüllü, Antakya'da yaşadı. Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimi almaya başladı, ancak tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı öğreniminin son yılında okulu bıraktı. İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun oldu. 2011 yılında ise Kadir Has Üniversitesinde Sinema-TV alanında yüksek lisansa başlamıştır.
Barış Atay Mengüllüoğlu, daha önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynadı. Ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol aldı.
Barış Atay, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteriyle dikkat çekti.
2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.
Filmografi
Televizyon dizileri
- 2002: Aşk ve Gurur
- 2006: Şöhret
- 2006: Hacı
- 2007: Arka Sıradakiler
- 2011: Hayat Devam Ediyor
- 2012: Şubat
Filmler
- 2007: Zincirbozan
- 2012: Güzel Günler Göreceğiz
- 2015: Eksik
- 2016: Sürgün Türküleri: Yılmaz Güney
- 2017: Damat Koğuşu
Tiyatro oyunları
- 2005: Çehov'dan 4 kısa oyun - Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği
- 2005: Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali
- 2007: Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi
- 2007: Ada, ODTÜ Tiyatro Şenliği
- 2007: Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu
- 2008: Zengin Mutfağı, Vasıf Öngören - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler
- 2009: İstibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler
- 2009: Schweyk, Yeditepe Üniversitesi
- 2011: Görünmeyen, Tiyatro Karnaval
- 2013: Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi