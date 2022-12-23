Barbaros Hayreddin nerede çekiliyor? Barbaros Hayreddin hangi şehirde ve ilçede çekilmektedir? Barbaros Hayreddin dizisinin çekildiği mekan neresi?
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Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi sahneleri nerede çekiliyor merak ediliyor. Peki, Barbaros Hayreddin nerede çekiliyor? Barbaros Hayreddin hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Barbaros Hayrettin dizisi çekildiği yer neresi?
Barbaros Hayreddin nerede çekiliyor? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi sahneleri nerede çekiliyor merak ediliyor. Peki, Barbaros Hayreddin nerede çekiliyor? Barbaros Hayreddin hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Barbaros Hayrettin dizisi çekildiği yer neresi? İşte detaylar...
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin çekimleri Marmaris, Antalya ve İstanbul'da yapılmaktadır.
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğindedir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirildiği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılmaktadır.
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