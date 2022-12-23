Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu! Her yeni bölümü merakla beklenen Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin konusu ne, dizi ne anlatıyor soruları ile gündemde. Peki, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı konusu nedir? Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi ne anlatıyor? İşte, Barbaros Hayreddin'in konusu haberimizde...

BARBAROS HAYREDDİN KONUSU

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi, geçtiğimiz sezon yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın devamı niteliğindedir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşlarının ekrana getirildiği dizide, Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılmaktadır.

BARBAROS HAYREDDİN 1. BÖLÜM KONUSU

Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros Hayreddin' e Roma 'nın fethedilmesine destek olması için bir görev verir. Frenklilerin içlerine casus sokmasını söyler. Bu vazifesinden önce de, Cezayir de kendine vekil atamasını ve ailesiyle beraber artık Payitahta yerleşmesini ister. Osmanlı Donanması Kaptan-ı Deryası Kemankeş Paşa'ya Sultan'ın Hayreddin ile görüştüğü haberi gelir. Kemankeş bu görüşmeden dolayı şüpheye düşer. Acaba Sultan neden Barbaros Hayreddin ile görüşmek istemiştir? Kral Şarlken ve Kral François de Roma'nın başına geçebilmek için rekabet halindedirler. Papa, Barbaros Hayreddin'i kim yakalarsa onun Kutsal Roma İmparatoru olacağını söyler. Andrea Doria, Barbaros Hayreddin'i yenebilecek tek kişidir. İkisi de Amiral Andrea Doria'yı hizmetlerine almak istemektedir, bunun için para bulmaları lazımdır. Ama bu o kadar kolay değildir. Barbaros Hayreddin hemen bir casusluk teşkilatı kurmak için harekete geçer. Hem Kral Şarlken hem de Hayreddin birbirilerinden habersiz, farklı amaçlarla Mia de Luna'dan yardım isteyecektir.

BARBAROS HAYREDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin çekimleri Marmaris, Antalya ve İstanbul'da yapılmaktadır.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI