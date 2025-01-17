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BARAJ DOLULUK ORANI 17 OCAK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti!

BARAJ DOLULUK ORANI 17 OCAK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti!
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2025 yılının 17 Ocak günü itibarıyla İSKİ barajlarının doluluk oranları merak konusu olmaya devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk seviyeleri, su kaynaklarının durumu ve gelecek dönem tahminleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2025 yılı için İSKİ barajlarının doluluk oranı yüzde kaç? Barajların 17 Ocak 2025 tarihindeki doluluk durumu nasıl?

İstanbul baraj doluluk oranları ve 17 Ocak barajların doluluk seviyesi merak ediliyor. Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2025 araştırılıyor. İstanbul, İzmir, Ankara baraj doluluk oranları sıklıkla gündeme geliyor. Temiz su ihtiyacını sağlayan barajların doluluk oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2025? 17 Ocak 2025 barajların doluluk seviyesi nasıl? Detaylar haberimizdedir…

BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

17 OCAK (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 17 Ocak 2025 Cuma bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJ DOLULUK ORANI 17 OCAK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti!

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJ DOLULUK ORANI 17 OCAK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti!

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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