Balıkesir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Balıkesir Valiliği)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ocak Pazartesi günü için yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Balıkesir okullar tatil mi?

13 Ocak PAZARTESİ BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Balıkesir'de okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

BALIKESİR HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Marmara ve Kıyı Ege'de Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege'de yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Balıkesir, Balıkesir, Balıkesir, Balıkesir, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'nın batısı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak (kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise çok kuvveti ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Marmara) Fırtına Bekleniyor.

Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.