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Balıkesir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Balıkesir Valiliği)?

Balıkesir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Balıkesir Valiliği)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarıları sonrasında, Balıkesir'deki okulların 13 Ocak Pazartesi günü tatil olup olmayacağı konusu gündeme geldi. Veliler ve öğrenciler, okulların tatil olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı içerisinde. Ancak henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Marmara ve Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ocak Pazartesi günü için yaptığı uyarılar sonrasında, okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, bugün okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Balıkesir okullar tatil mi?

13 Ocak PAZARTESİ BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Balıkesir'de okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

BALIKESİR HAVA DURUMU

Balıkesir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Balıkesir Valiliği)?


METEOROLOJİ UYARDI

Marmara ve Kıyı Ege'de Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege'de yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi'nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, Balıkesir, Balıkesir, Balıkesir, Balıkesir, Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi ile Kıyı Ege'de (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'nın batısı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak (kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak), Muğla'nın kıyı ilçelerinde ise çok kuvveti ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Balıkesir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Balıkesir Valiliği)?

Denizlerimizde (Marmara) Fırtına Bekleniyor.

Marmara denizinde rüzgarın, yarın (13.01.2025 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı (14.01.2025) günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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