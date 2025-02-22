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BALIKESİR HAVA DURUMU: 22 Şubat Balıkesir hava durumu nasıl? Balıkesir 5 günlük hava durumu tahmini!

BALIKESİR HAVA DURUMU: 22 Şubat Balıkesir hava durumu nasıl? Balıkesir 5 günlük hava durumu tahmini!
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Vatandaşlar, özellikle sıcaklık seviyelerini ve yağış olasılığını öğrenmek için Meteoroloji'nin güncel tahminlerini yakından takip ediyor. Peki, 22 Şubat Cumartesi günü Balıkesir'de hava durumu nasıl? Balıkesir'de kar yağışı veya yağmur bekleniyor mu? İşte, Balıkesir için 5 günlük hava tahmini ve detaylar…

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Balıkesir'de de sıcaklıkların düşmesine sebep oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 22 Şubat Cumartesi günü Balıkesir'de hava hafif kar yağışlı olacak. Peki, 22 Şubat Balıkesir'de sıcaklıklar nasıl olacak? İşte, Balıkesir için güncel hava durumu tahmini ve detaylar…

BALIKESİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel verilerine göre, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü Balıkesir'de soğuk ve karlı bir hava bekleniyor. Gün boyunca rüzgarlı havanın da etkili olacağı tahmin edilirken, sıcaklık değerlerinin en düşük -2°C, en yüksek 3°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Özellikle yüksek nem oranı ve rüzgar, soğuk havanın daha fazla hissedilmesine neden olacak.

BALIKESİR'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

BALIKESİR HAVA DURUMU: 22 Şubat Balıkesir hava durumu nasıl? Balıkesir 5 günlük hava durumu tahmini!Balıkesir hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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