Balıkesir Gönen'de Güneş Enerji Sistemi Açıldı… İbrahim Palaz: Kendi Enerjisini Üreten Bir Belediye Olacağız

Balıkesir Gönen Belediyesi, Güneş Enerji Sistemi’nin (GES) açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, “Proje ile kendi enerjisini üreten bir belediye olacağız ve belediyemizin bütçesine de önemli katkı sağlayacağız” dedi.

Balıkesir Gönen Belediyesi, Güneş Enerji Sistemi'nin (GES) açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, "Proje ile kendi enerjisini üreten bir belediye olacağız ve belediyemizin bütçesine de önemli katkı sağlayacağız" dedi.

Balıkesir Gönen Belediyesi'nin Çalıoba Mahallesi'nde bulunan Güneş Enerji Sistemi'nin (GES) açılışı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın katıldığı bir törenle yapıldı. GES Projesi yapılan açılış töreni ile enerji nakil transferine de başladı. Açılış öncesinde konuşan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, şunları söyledi:

"Zor günler geçiren ülkemizde böyle faydalı çevreci projelerin hizmete girmesi bizleri çok mutlu ediyor. Hem üreten hem kazanan olacak olan Gönen Belediyemizi tebrik ediyor, Belediye Başkanımız İbrahim Palaz'a bu projeyi memleketimize kazandırdığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ise şunları söyledi:

"Ben bu projeyi çok önemsiyorum çünkü gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyordu. Gönen Belediyesi olarak Çalıoba Mahallemizde fizibilite çalışmalarını tamamladığımız 25.200 m2 alana kurduğumuz proje ile kendi enerjisini üreten bir belediye olacağız ve belediyemizin bütçesine de önemli katkı sağlayacağız, ilçemize hayırlı olsun."