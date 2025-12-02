Haberler

Balıkçı ağına takılan şok etti! Gemiden kaçıp karaya yüzdü

Balıkçı ağına takılan şok etti! Gemiden kaçıp karaya yüzdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında gemiden denize düşen angus, yüzerek karaya ulaştı. Balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşların kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında gemiden denize düşen angus yüzerek karaya ulaştı

BALIKÇI AĞINA TAKILDI

Olay, sabah saatlerinde Akçalı Mahallesi mevkiinde sahil kısmında yaşandı. Denizde mücadele ederek yüzmeye çalışan Angusun ağlara takıldığını gören bir vatandaş durumu hemen çevredeki dalgıca bildirdi.

Balıkçı ağına takılan şok etti! Gemiden kaçıp karaya yüzdü

SONUNDA KURTARILDI

Vatandaş ve dalgıç, Angus'un bulunduğu noktaya ulaştı. Uzun süren çabalar sonucu, ağlara sıkışan hayvan dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan Angus, güvenli bölgeye alınarak karaya çıkarıldı. Karaya çıkarılan angus ekiplere teslim edildi.

Balıkçı ağına takılan şok etti! Gemiden kaçıp karaya yüzdü

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşların kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

Balıkçı ağına takılan şok etti! Gemiden kaçıp karaya yüzdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete kötü haber
Eşini öldüren adamın infazı halkın arasında yapıldı!

Eşini Öldüren Adamın İnfazı Halkın Önünde Gerçekleşti
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete kötü haber
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Hakemi darbeden futbolcu ve babası tutuklandı

Hakemi darbeden futbolcu ve babasına pişman olacakları bir ceza
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.