Balıkçı ağına takılan şok etti! Gemiden kaçıp karaya yüzdü
Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında gemiden denize düşen angus, yüzerek karaya ulaştı. Balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşların kurtardığı anlar kameraya yansıdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesi açıklarında gemiden denize düşen angus yüzerek karaya ulaştı
BALIKÇI AĞINA TAKILDI
Olay, sabah saatlerinde Akçalı Mahallesi mevkiinde sahil kısmında yaşandı. Denizde mücadele ederek yüzmeye çalışan Angusun ağlara takıldığını gören bir vatandaş durumu hemen çevredeki dalgıca bildirdi.
SONUNDA KURTARILDI
Vatandaş ve dalgıç, Angus'un bulunduğu noktaya ulaştı. Uzun süren çabalar sonucu, ağlara sıkışan hayvan dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılan Angus, güvenli bölgeye alınarak karaya çıkarıldı. Karaya çıkarılan angus ekiplere teslim edildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, balıkçı ağlarına takılan angusu vatandaşların kurtardığı anlar kameraya yansıdı.
