Balık burcu hangi ay, hangi tarihler arasında? Balık burcu erkeği ve kadını özellikleri neler?

Balık burcu hangi ay, hangi tarihler arasında olduğu araştırılıyor. Her burç, yaklaşık bir aylık bir süreyi kapsar ve bu süre zarfında doğan kişilerin karakteristik özelliklerini, davranışlarını ve gelecekteki eğilimlerini belirlediği düşünülür. Balık burcu erkeği ve kadını özellikleri neler? Detaylar haberimizdedir…

BALIK BURCU HANGİ AY?

Balık, 20 Şubat – 20 Mart arasında doğan kişilerin burcudur.

BALIK BURCUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ NELER?

Neptün ve Jüpiter gezegenlerinin etkisiyle şekillenen Balık burçları, merhametli, yaratıcı, şefkatli ve duygusaldırlar.

Hassas ve Duygusal: Balık burçları, son derece hassas ve duygusaldırlar. Etrafındakilerin duygularını kolayca hisseder ve empati kurabilirler.

Hayalperest: Balık burçları, hayalperest ve yaratıcıdırlar. Hayal güçlerini her zaman kullanırlar.

Sezgisel: Balık burçları, güçlü sezgilere sahiptir ve mantıktan öte, sezgisel olarak doğru olanı hissederler.

Merhametli ve Şefkatli: Merhametli ve şefkatli olan balıklar, ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten ve onları korumaktan büyük mutluluk duyarlar.

Fedakar: Balık burçları, sevdikleri için fedakarlık yapar, bunu yaparken kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp, başkalarının mutluluğu için çabalamayı tercih ederler.

Yaratıcı: Balık burçları, yaratıcı ve sanatsal ruhludur. Müzik, resim, yazarlık gibi alanlarda yetenekli olabilirler.

Uyumlu ve Esnek: Balık burçları farklı ortamlara ve insanlara kolayca uyum sağlayabilirler.

Olumsuz Yönleri: Balık burçları, zaman zaman kararsız, dalgın ve mükemmeliyetçi olabilirler. Ayrıca, hayal dünyalarına fazla dalmaktan dolayı gerçeklerden kopma riski de taşırlar.

BALIK BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Balık burcu erkeği sevgi dolu ve sadakat sahibidir. Empati yetenekleri de oldukça güçlüdür.

Balık burcu erkekleri inanılmaz romantik ve sevgi dolu olup, karşısındaki kişiyi çok sever. Oldukça duygusal olan Balık burcu erkeği macerayı sever ve sezgileri güçlüdür. Bu burç sahipleri çalışmayı çok severler. Aynı zamanda balık burcu erkeği oldukça hayalperest olmasıyla da ön plana çıkıyor. Balık burcu erkekleri genel olarak uzun ve yapılı olurlar.

BALIK BURCU KADINI ÖZELLİĞİ NELER?

Balık burcu kadını duygusal, sezgileri oldukça güçlü, maneviyatı ve iç dünyası kuvvetli, uyumlu ve nazik bir karaktere sahiptir. Balık burcu kadını kendine özgü var olan düzeninden, kendi etkileşimleri de dahil her zaman derin anlamlar arar. Mistik konulara ilgili olan bu kadının sezgisel tarafını beslemektedir.

Balık burcu kadını vefakarlığı ve şefkatli olmasıyla da bilinir. Balık burcu kadını bu özellikleri sayesinde iyi bir anne, arkadaş, dost, sevgili ve eş adayıdır. Bu kişilerin genelde arkadaş çevreleri oldukça geniş olur ve keyifli vakit geçirirler.