Bakuchiol kremi nedir? Bakuchiol krem ne işe yarar? Bakuchiol kremi faydaları neler?

Cilt bakımında retinole benzer etkilere sahip olduğu düşünülen Bakuchiol, çeşitli faydalar sunabilir. Son zamanlarda sıkça adından söz ettiren Bakuchiol krem nedir? Bakuchiol krem ne işe yarar? Bakuchiol kremi faydaları neler? İşte, merak edilenler…

BAKUCHİOL KREMİ NEDİR?

Babchi bitkisinin tohum ve yapraklarından elde edilen Bakuchiol, cildin rahatlaması ve yatışması için kullanılan bir ekstrakttır. Ayurveda tıbbında uzun süredir kullanılan Bakuchiol, cilde sağladığı faydalarla keşfedilince cilt bakım ürünlerine eklenmeye başlandı. Retinol kremlerine alternatif olarak gösterilen Bakuchiol, retinol gibi ince kırışıklıkları azaltmada etkili olabilir ve cildin daha sıkı görünmesine yardımcı olabilir.

BAKUCHİOL KREM NE İŞE YARAR, FAYDALARI NELER?

Anti-aging Etkiler: Bakuchiol, ciltteki ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olan bir bileşendir. Retinol gibi cilt yenilenmesini teşvik ederek, cildin daha genç ve sıkı görünmesine katkı sağlar.

Ciltteki Eşitsiz Tonu Düzeltme: Bakuchiol kremi, cilt tonunu eşitlemeye ve cilt rengindeki düzensizlikleri azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sayede cilt daha aydınlık ve sağlıklı bir görünüm kazanabilir.

Cilt Bariyerini Güçlendirme: Bazı çalışmalar, Bakuchiol'ün cilt bariyerini güçlendirebileceğini ve ciltte nem dengesini korumaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu da cildin daha nemli ve sağlıklı kalmasına destek olur.

Duyarlılık ve Tolerans: Retinol gibi bazı aktif maddeler ciltte hassasiyete neden olabilirken, Bakuchiol genellikle daha yumuşak ve toleranslı bir alternatif olarak görülür. Hassas ciltlerde bile genellikle iyi tolere edilir.

Anti-inflamatuar Özellikler: Bakuchiol'ün anti-inflamatuar (iltihap azaltıcı) özelliklere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu özellikleri sayesinde ciltteki kızarıklığı azaltabilir ve hassas ciltlerde rahatlatıcı bir etki gösterebilir.

Bakuchiol kremi genellikle gece veya gündüz kullanımına uygun olarak formüle edilir. Ancak her cilt tipi farklı olduğundan, ürünü kullanmadan önce bir dermatolog ya da cilt bakım uzmanına danışmak önemlidir.

BAKUCHİOL KREMİ NASIL KULLANILIR?

Bakuchiol içeren serumlar temiz cilde direkt olarak uygulanmalıdır. İlk kullanımda iki günde bir Bakuchiol serumu kullanarak başlanabilir ve daha sonra kullanım sıklığı artırabilir. Bakuchiol serumu sabah ve akşam kullanılabilir. Serum uygulamasının ardından cildinize mutlaka nemlendirici krem uygulamanız önerilir. Eğer cilt çok kuru ve cansızsa önce nemlendirici krem uygulanmalı, daha sonra Bakuchiol serumunu cilde sürülmeli.

Bakuchiol serumu veya kremi kullanıldığı günlerde güneş kremi kullanılmalı. Güneş ışınlarıyla etkileşen Bakuchiol serumları ciltte lekelenmelere yol açabilir. Bakuchiol serumu kullanıldığı günlerde diğer serumlar veya peelingler kullanmaktan kaçınılmalı.