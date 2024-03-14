Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Baki Bayrak kimdir? MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayı Baki Bayrak nereli? Detaylar haberimizdedir…

BAKİ BAYRAK KİMDİR?

1994 yılında Bünyan Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun oldu ve İnönü Üniversitesi'nde Sağlık Eğitim Fakültesi'nde eğitim aldı. Kayseri Sağlık Eğitim Enstitüsü'nde okudu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu'nu okudu. Sağlık Bakanlığı'nda Tıbbi Teknolog olarak çalışıyor. Baki Bayrak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP'den Kayseri İli, Sarız İlçesi Belediye Başkanıdır.

Baki Bayrak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Kayseri Sarız Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.