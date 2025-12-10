Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarım ve gıda alanında karşı karşıya olduğu riskleri ve bakanlık çalışmalarını gazetecilerle paylaştı. Yumaklı, özellikle su kıtlığı ve tarımda kuraklık konularını "geleceğin en kritik iki tehlikesi" olarak nitelendirdi.

"AKDENİZ KUŞAĞINDAKİ ÜLKELERDE..."

Bakan Yumaklı, su konusunun artık sadece ülkeler arasında değil, şehirler arasında bile sorun haline geldiğini vurgulayarak"İki büyük tehlike bizi bekliyor: su kıtlığı ile tarımsal kuraklık ve gıda. Akdeniz kuşağındaki ülkelerde ciddi bir su sıkıntısı var" ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Bakan Yumaklı, bakanlığın suyun verimli kullanımı için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek bu konuda uzun vadeli planlar hazırlandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

GIDA ALANINDA DON, KURAKLIK VE HASTALIK RİSKİNE KARŞI ÇABA

Gıdadaki sorunların yalnızca fiyat artışlarından ibaret görülmemesi gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, zirai don, kuraklık ve hayvan hastalıklarının gıda güvenliğini tehdit ettiğini, bu alanlarda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"ETİ İTHAL EDİYORUZ ALGISI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Kırmızı et konusunda kamuoyunda oluşan yanlış algılara da değinen Bakan Yumaklı, Türkiye'nin et üretiminde büyük ölçüde kendi kendine yettiğini belirterek "Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93 oranında kendine yeter durumda. 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil. İthal edilen miktar, toplam tüketimin sadece yüzde 7–10'u. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu manipülasyona girer" dedi.