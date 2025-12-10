Haberler

Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'yi bekleyen iki büyük riskin su kıtlığı ve tarımsal kuraklık olduğunu açıkladı. Gıda güvenliği için de yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Yumaklı, kırmızı ette "Türkiye yüzde 90'ın üzerinde kendine yeter durumda" diyerek ithalat iddialarını reddetti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarım ve gıda alanında karşı karşıya olduğu riskleri ve bakanlık çalışmalarını gazetecilerle paylaştı. Yumaklı, özellikle su kıtlığı ve tarımda kuraklık konularını "geleceğin en kritik iki tehlikesi" olarak nitelendirdi.

"AKDENİZ KUŞAĞINDAKİ ÜLKELERDE..."

Bakan Yumaklı, su konusunun artık sadece ülkeler arasında değil, şehirler arasında bile sorun haline geldiğini vurgulayarak"İki büyük tehlike bizi bekliyor: su kıtlığı ile tarımsal kuraklık ve gıda. Akdeniz kuşağındaki ülkelerde ciddi bir su sıkıntısı var" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Bakan Yumaklı, bakanlığın suyun verimli kullanımı için yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek bu konuda uzun vadeli planlar hazırlandığını söyledi.

Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

GIDA ALANINDA DON, KURAKLIK VE HASTALIK RİSKİNE KARŞI ÇABA

Gıdadaki sorunların yalnızca fiyat artışlarından ibaret görülmemesi gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, zirai don, kuraklık ve hayvan hastalıklarının gıda güvenliğini tehdit ettiğini, bu alanlarda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Bakan Yumaklı'dan endişelendiren sözler: İki büyük tehlike bizi bekliyor

"ETİ İTHAL EDİYORUZ ALGISI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Kırmızı et konusunda kamuoyunda oluşan yanlış algılara da değinen Bakan Yumaklı, Türkiye'nin et üretiminde büyük ölçüde kendi kendine yettiğini belirterek "Türkiye bugün kırmızı et üretiminde yaklaşık yüzde 90-93 oranında kendine yeter durumda. 'Bütün etleri ithal ediyoruz' algısı doğru değil. İthal edilen miktar, toplam tüketimin sadece yüzde 7–10'u. Avrupa'da karkas fiyatını alıp Türkiye'de market rafındaki fiyatla kıyaslarsan bu manipülasyona girer" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - İbrahim Yumaklı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
17 erkekle birlikte yakalanan Bonnie Blue, 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya

Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalanmıştı! İşte istenen ceza
Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil

Şener Üşümezsoy'dan endişe yaratan uyarı: Bu basit bir deprem değil
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı oyuncu Coşkun Göğen hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncudan üzen haber! Hastaneye kaldırıldı
Güllü'nün kızı gözaltına alındı, Nihat Doğan'dan peş peşe videolar geldi: Yapacağım demedim mi?

Nihat Doğan'dan peş peşe olay videolar: Yapacağım demedim mi?
Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Güllü'nün kızının yakalanmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı
Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım

Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Türkiye'nin konuştuğu adliye soygununda yeni gelişme
Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın ve Taylor Swift dahil 8 iddialı tahminde bulundular

Dev bankadan 2026 kehanetleri! Altın için bomba bir tahminleri var
Güllü soruşturması cinayete dönüştü! 'Suçlular yakalandı'

Güllü soruşturması cinayete dönüştü! "Suçlular yakalandı"
title