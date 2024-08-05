Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos'ta erişim engeli getirilmişti. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtilmişti. Yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün Instagram yetkilileriyle görüşecek. Peki, Bakan Uraloğlu Instagram yetkilisiyle ne zaman görüşecek?

BAKAN URALOĞLU INSTAGRAM YETKİLİLERİYLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, saat 13:00'da Instagram yetkilileriyle görüşecek.

BAKAN URALOĞLU NE DEDİ?

Bakan Abdulkadir Uraloğlu İnstagram yöneticileri ile bugün tekrar görüşeceğini açıkladı.

Abdulkadir Uraloğlu X hesabından (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, ''Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi.

Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.