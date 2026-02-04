Haberler

Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyaca ünlü havayolu şirketi Ryanair'in Justin Bieber'ın saç yapısını eleştirerek "Türkiye'ye gitmeliydi" dediği tweetini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dünyaca ünlü düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in Justin Bieber'ın saç yapısını hedef alarak yaptığı paylaşıma sosyal medya hesabından yer verdi.

HESABINDAN JUSTİN BİEBER'İ PAYLAŞTI

Ryanair'in, ünlü şarkıcının saçlarının seyrekleşmesine atıfta bulunarak " Türkiye'ye gitmeliydi" dediği paylaşımı alıntılayan Şimşek, bu göndermeyi Türkiye'nin sağlık turizmindeki küresel başarısının bir kanıtı olarak değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görerek çok sayıda etkileşim aldı. Türkiye'nin özellikle saç ekimi alanında dünyada bir marka haline geldiğini vurgulayan bu esprili yaklaşım, hem yerli hem de yabancı takipçiler tarafından sağlık turizminin tanıtımı açısından dikkat çekici bir hamle olarak nitelendirildi.

