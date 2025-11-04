Haberler

Bakan Memişoğlu organlarını bağışladı: Eşim ve çocuklarıma bilgi verilsin

Bakan Memişoğlu organlarını bağışladı: Eşim ve çocuklarıma bilgi verilsin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Organ Bağışı Haftası kapsamında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İdari Bina'da düzenlenen toplantıya katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, "Eşim ve çocuklarımın da bunu bilmesini istiyorum. Onlara sadece bilgi verilecek, karar artık benim vasiyetimdir. Allah herkese bunu yapmayı nasip etsin" diyerek tüm organlarını bağışladığını duyurdu.

  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız sistemi üzerinden tüm organlarını bağışladı.
  • Organ bağışları artık e-Nabız üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek ve vefat sonrası otomatik bildirim yapılacak.
  • Organ bağışı kararı artık aile onayı gerektirmeyecek, sadece bilgilendirme yapılacak.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde düzenlenen 19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği Kongresinde önemli mesajlar verdi.

ÖRNEK BİR ADIM ATTI

Organ bağışının hayati önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından e-Nabız sistemi üzerinden bütün organlarını bağışlayarak örnek bir adım attı.

"BİR İNSANIN HAYATINI KURTARABİLECEĞİNİZİ UNUTMAYIN"

Memişoğlu, konuşmasında, organ bağışının sadece bir iyilik değil, başka bir insana hayat verme fırsatı olduğunu vurguladı: "Öldükten sonra bir insanın hayatını kurtarabileceğinizi, bir parçanızın dünyada yaşamaya devam edeceğini unutmayın. 1997 yılında aldığım bağış kartı artık benim için bir vasiyet. Şimdi bu vasiyeti e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital olarak da tamamladım."

Bakan Memişoğlu, sistemin yeni işleyişine ilişkin teknik detayları da paylaştı. Artık vatandaşlar, organ bağışlarını e-Nabız üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Bu sayede hem bağışın resmi kaydı oluşturulacak hem de kişinin vefatından sonra organ nakli ekiplerine otomatik bildirim yapılacak.

ARTIK AİLELERDEN ONAY ALINMAYACAK

Memişoğlu, organ bağışının bireysel bir karar olduğunu ancak bu kararın ailenin bilgisi dahilinde olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Eşim ve çocuklarımın da bunu bilmesini istiyorum. Onlara sadece bilgi verilecek, karar artık benim vasiyetimdir. Allah herkese bunu yapmayı nasip etsin."

ORGAN BAĞIŞINDA DİJİTAL DÖNEM

Yeni sistemle birlikte Türkiye'de organ bağışı süreci artık tamamen dijital ortama taşınıyor. Daha önce fiziksel kartla yapılan bağış işlemleri, artık e-Nabız hesabı üzerinden birkaç adımda tamamlanabilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından, bu sistem sayesinde hem veri güvenliğinin artırılması hem de bağış süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı

MASAK raporuna girmişti! İmamoğlu'nun iki yakını ifade verecek
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Bakan Kurum duyurdu! Yüzyılın Konut Projesi'nde 18-30 yaş arasına 'aile evi' şartı

Bu şartı sağlamayan gençler sosyal konut projesine başvuramayacak
Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla feci şekilde hayatını kaybetti

Öldüren oyun! 2 yaşındaki Leyla herkesin gözü önünde can verdi
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda

Acun'dan büyük sürpriz: Efsane isim de Survivor kadrosunda
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı

Çöp çöp dolaşıp servet topluyorlar! Bulduğu saatin fiyatına inanamadı
Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü

Belediye Başkanı, festivalde konuştuğu sırada vurularak öldürüldü
Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar

Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar
Hiç kimsenin bilmediği tanışma hikayesi! Halit Ergenç, Bergüzar Korel'le aşkının nasıl başladığını açıkladı

Tesadüfün böylesi! Nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı
Yanlış kişiyi seçtiler! Parasızlıktan dolandırılamadı bile

Yanlış kişiyi seçtiler! Parasızlıktan dolandırılamadı bile
Ellerinde sopalarla okulu basıp öğrenciyi dövdüler

Eli sopalı şahıslar okulu basıp dehşet saçtı
Burcu Kıratlı'dan cesur tercih

Cesur Tercih! Transparan elbisesi takipçilerini ikiye böldü
Bir il diken üstünde! Kedide AIDS tespit edildi

Bir il diken üstünde! Kedide AIDS tespit edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.