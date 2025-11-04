Bakan Memişoğlu organlarını bağışladı: Eşim ve çocuklarıma bilgi verilsin

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde düzenlenen 19. Uluslararası Ortadoğu Organ Nakli Derneği Kongresinde önemli mesajlar verdi.

ÖRNEK BİR ADIM ATTI

Organ bağışının hayati önemine dikkat çeken Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından e-Nabız sistemi üzerinden bütün organlarını bağışlayarak örnek bir adım attı.

"BİR İNSANIN HAYATINI KURTARABİLECEĞİNİZİ UNUTMAYIN"

Memişoğlu, konuşmasında, organ bağışının sadece bir iyilik değil, başka bir insana hayat verme fırsatı olduğunu vurguladı: "Öldükten sonra bir insanın hayatını kurtarabileceğinizi, bir parçanızın dünyada yaşamaya devam edeceğini unutmayın. 1997 yılında aldığım bağış kartı artık benim için bir vasiyet. Şimdi bu vasiyeti e-Devlet ve e-Nabız üzerinden dijital olarak da tamamladım."

Bakan Memişoğlu, sistemin yeni işleyişine ilişkin teknik detayları da paylaştı. Artık vatandaşlar, organ bağışlarını e-Nabız üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Bu sayede hem bağışın resmi kaydı oluşturulacak hem de kişinin vefatından sonra organ nakli ekiplerine otomatik bildirim yapılacak.

ARTIK AİLELERDEN ONAY ALINMAYACAK

Memişoğlu, organ bağışının bireysel bir karar olduğunu ancak bu kararın ailenin bilgisi dahilinde olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Eşim ve çocuklarımın da bunu bilmesini istiyorum. Onlara sadece bilgi verilecek, karar artık benim vasiyetimdir. Allah herkese bunu yapmayı nasip etsin."

ORGAN BAĞIŞINDA DİJİTAL DÖNEM

Yeni sistemle birlikte Türkiye'de organ bağışı süreci artık tamamen dijital ortama taşınıyor. Daha önce fiziksel kartla yapılan bağış işlemleri, artık e-Nabız hesabı üzerinden birkaç adımda tamamlanabilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından, bu sistem sayesinde hem veri güvenliğinin artırılması hem de bağış süreçlerinin hızlanması hedefleniyor.