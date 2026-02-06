Depremin yıl dönümünde duygulandıran buluşma! Bakan Kurum ile acılı baba bir araya geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde enkazda hayatını kaybeden kızının elini bırakmamasıyla simge olan Mesut Hançer ile buluştu.
- 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde yaklaşık 53 bin kişi hayatını kaybetti ve 100 binden fazla kişi yaralandı.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in enkaz altında elini tuttuğu fotoğrafıyla bilinen Mesut Hançer ile buluştu.
Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Yaklaşık 53 bin kişinin hayatını kaybettiği 100 binden fazla kişinin yaralandığı felaketin yıl dönümünde deprem şehitleri dualarla anıldı.
BAKAN KURUM DEPREMİN SEMBOL İSMİYLE BULUŞTU
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde enkazın altında kalan 16 yaşındaki kızı Irmak Leyla Hançer'in elini tuttuğu fotoğraf karesiyle akıllara kazınan Mesut Hançer ile buluştu.