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Bakan Fidan'dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt

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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK/YPG terör örgütü ile ilgili konuşurken sözünü kesen DEM Parti sıralarına sert tepki gösterdi. Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, dikkat çeken ifadeler kullandı. PKK/ Ypg terör örgütüyle mücadelenin kesintisi devam edeceğini belirten Bakan Fidan, DEM Parti sıralarının sık sık sözünü kesmesine sert tepki gösterdi. Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN TBMM'DE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde kürsüye çıktı. Terörle mücadelede net mesajlar veren Bakan Fidan'ın sözünü DEM Parti sıraları sık sık kesti.

"SİZİN İÇİN SURİYE KÜRTLERDEN, KÜRTLER DE PKK'DAN İBARET"

Bakan Fidan, seslerin yükselmesi üzerine DEM Parti sıralarına dönüp tepki gösterdi. Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret! Suriye'de Araplar var, Dürziler var, Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var." dedi.

Bakan Fidan'dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt
Kaynak: Haberler.com / Suriye
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıŞükrü 29 null:

Allah seni başımızdan eksik etmesin. Adamsın

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme26
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Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Helal olsun Rabbım uzun ömürler versin... Başımızdan eksik etmesin...

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıFirat Tas:

Bu şahıs akapenin çıkarları için ülkeyi savaşa sokabilecek tiynette ve tehlikelidir

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

ne dedi ki bu şimdi.. anlamadım.

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Yorum Beğenme41
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Haber YorumlarıKral Çplak:

Suriye'deki her milleti saydı Türki saymadı . Ya müslüman Suriye'de Türkmenler de var Yani Türkler de var.

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Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıAli Çelik:

İyi sabır var Fidan da ben olsam sıra sizede gelecek der sesini keserdim olmuyor işte devlet tokat vuracağı ni zamana bırakıyor

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıLutfi Erdonmez:

Aynı haberi üç sefer okutuyorlar bunu anlayan varmı tekrarla tekrarla bitmiyor çalınan zamana yazık yetkililer lütfen bunu düzeltin artık

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Haber YorumlarıFilinta Ulus:

aynen öyle sayın bakanım.

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