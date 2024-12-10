Bakan Fidan'dan sözünü kesen DEM Partililere tokat gibi yanıt

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, dikkat çeken ifadeler kullandı. PKK/ Ypg terör örgütüyle mücadelenin kesintisi devam edeceğini belirten Bakan Fidan, DEM Parti sıralarının sık sık sözünü kesmesine sert tepki gösterdi. Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN TBMM'DE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'de bakanlığının bütçe görüşmelerinde kürsüye çıktı. Terörle mücadelede net mesajlar veren Bakan Fidan'ın sözünü DEM Parti sıraları sık sık kesti.

"SİZİN İÇİN SURİYE KÜRTLERDEN, KÜRTLER DE PKK'DAN İBARET"

Bakan Fidan, seslerin yükselmesi üzerine DEM Parti sıralarına dönüp tepki gösterdi. Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret! Suriye'de Araplar var, Dürziler var, Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var." dedi.