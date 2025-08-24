Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya- Ankara seferini yapacak uçakta vatandaşlarla birlikte sıra bekledi. O anlar kameralarca kaydedildi.

Antalya-Ankara seferini yapacak uçakta dikkat çeken anlar yaşandı. Uçağa binecek yolcular uçağın önünde sıraya girerken; sıradaki bir kişi dikkat çekti.

BAKAN ERSOY UÇAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vatandaşların arasına karışarak sıradaki yerini aldı. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen Bakan Ersoy daha sonra uçaktaki yerini aldı. Ersoy'un sırada beklediğini gören bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.