Güncelleme:
Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar
Antalya-Ankara seferini yapacak uçakta dikkat çeken anlar yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy vatandaşlarla uçak sırasında bekledi. O anları bir başka vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya- Ankara seferini yapacak uçakta vatandaşlarla birlikte sıra bekledi. O anlar kameralarca kaydedildi.

Antalya-Ankara seferini yapacak uçakta dikkat çeken anlar yaşandı. Uçağa binecek yolcular uçağın önünde sıraya girerken; sıradaki bir kişi dikkat çekti.

BAKAN ERSOY UÇAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vatandaşların arasına karışarak sıradaki yerini aldı. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen Bakan Ersoy daha sonra uçaktaki yerini aldı. Ersoy'un sırada beklediğini gören bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Turizm
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Senaryoyu vatandaş da yedi yani

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik ve Kainat ve Anlam:

Uçak a binmemeliyiz. Çünkü fakir insanlar NEFS oluyor. Yani kıskanıyorlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
