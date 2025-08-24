Bakan Ersoy, vatandaşlarla uçak sırası bekledi! İşte o anlar
BAKAN ERSOY UÇAK İÇİN SIRAYA GİRDİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da vatandaşların arasına karışarak sıradaki yerini aldı. Sıranın kendisine gelmesini bekleyen Bakan Ersoy daha sonra uçaktaki yerini aldı. Ersoy'un sırada beklediğini gören bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.