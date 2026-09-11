Bahçelievler'de meclis çoğunluğu el değiştirdi! 3 meclis üyesi CHP'den AK Parti'ye geçti

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. CHP'li Meclis Üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak'ın Ak Parti'ye katılmasıyla Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu elde etti. Üç ismin rozetini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. Böylece mecliste Cumhur İttifakı 23 üyeye ulaşırken, CHP'nin üye sayısı 22'de kaldı.

3 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ AK PARTİ'YE KATILDI

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde siyasi dengeleri değiştiren gelişme yaşandı. CHP'li Meclis Üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak, AK Parti'ye katıldı. Üç isme rozetleri, düzenlenen programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından takdim edildi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi Sayın Levent Arısüt, Sayın Barış Ural ve Sayın Cem Şafak AK Parti ailemize katıldı. Düzenlenen programla, kendilerine rozetlerini takdim ederek, hoş geldiniz diyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU ALDI

Üç meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'nde aritmetik değişti. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı 23'e yükselirken CHP 22 üyede kaldı. Böylece mecliste üstünlük Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.

“BİZ ÇALIŞACAĞIZ, İSTANBUL KAZANACAK”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, paylaşımında partiye katılan üç isme teşekkür ederek, hizmet vurgusu yaptı.

Özdemir, “Tavrını milletin refahından, hizmet ihtiyacına yönelik emekten yana koyan herkese teşekkür ediyoruz. Hepimizin üzerinde ve hepimizin omzunda taşıdığı millete hizmet şiarını layıkıyla yerine getirme sorumluluğumuzu her zaman diri tutacağız. Biz çalışacağız, İstanbul kazanacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tekrar hoş geldiniz” dedi.

BAHÇELİEVLER'DE SİYASİ DENGE DEĞİŞTİ

2024 yerel seçimlerinde Bahçelievler Belediye Başkanlığı'nı AK Parti adayı Hakan Bahadır kazanmıştı. Üç CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle birlikte ilçede belediye başkanlığının ardından meclis çoğunluğu da Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu.