Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile neden görüştü? İşte o görüntüler!

Mhp'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'yla yaptığı bu buluşma kameralara yansıdı. Görüntülerde Bahçeli'nin Çakıcı'nın koluna girerek samimi bir şekilde sohbet ettiği ve iki ismin gülümseyerek konuştuğu anlar dikkat çekti. Peki, Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile neden görüştü? Detaylar haberimizde...

BAHÇELİ, ALAATTİN ÇAKICI İLE NEDENGÖRÜŞTÜ?

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar ve son ziyaretleri gündemin en dikkat çeken konuları arasında yer almaya devam ediyor. Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit uygulamasının kaldırılması yönünde yaptığı açıklamayla geniş yankı uyandıran Bahçeli, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin, DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ilan etsin" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Bu çıkışın ardından Bahçeli, Nisan 2020'deki infaz düzenlemesiyle serbest bırakılan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile bir araya geldi.