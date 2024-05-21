BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE #128250 Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bahar dizisinin merakla beklenen 13. bölüm fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yeni bölümde neler olacağına dair ipuçları veren fragman, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar, ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren, her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

Elit Andaç (Çam Çağla)

Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

Nil Sude Albayrak (Seren)

Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

Hasan Şahintürk (Reha)

Sena Mia Kalıp

Sonat Tokuç

Devrim Kabacaoğlu

Ege Erkal

BAHAR 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

BAHAR 13. BÖLÜM 2. TANITIMI İZLEME LİNKİ