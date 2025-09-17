Haberler

Bahar son bölüm izle: Bahar 50. bölüm full izle!

Show TV'nin popüler dizisi Bahar, her Salı akşamı seyirciyle buluşuyor. Son bölümü kaçıranlar ise tekrarını izleyerek dizinin heyecanını yakalamak istiyor. Peki, Bahar son bölümü nerenden izlenir? Bahar son bölüm izle: Bahar 50. bölüm full izle!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son bölümü kaçıranlar ise dizinin heyecan dolu anlarını yakalamak için tekrarını izlemek istiyor. Bahar son bölüm izle: Bahar 50. bölüm full izle!

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tıp fakültesi mezunu Bahar, kendini eşine ve çocuklarına adadıktan sonra 20 yılın ardından beklenmedik bir hastalıkla yüzleşti. İlk sezonda, karşılıksız sevginin farkına varıp eşinden boşanarak mesleğine geri döndü ve Evren ile hayatında yeni bir sayfa açtı. Bu sezonda ise eski eşinin vefatı sonrası Bahar, çocukları ve ailesini bir arada tutmak için büyük bir mücadele veriyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Bahar'ın hayatında neler yaşanacağı merak konusu.

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

  • Demet Evgar
  • Buğra Gülsoy
  • Mehmet Yılmaz Ak
  • Ecem Özkaya
  • Füsun Demirel
  • Elit Andaç Çam
  • Demirhan Demircioğlu
  • Nil Sude Albayrak
  • Sena Kalıp
  • Alisa Sezen Sever
  • Hatice Aslan

BAHAR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Bahar dizisi, her hafta Salı akşamı saat 20:00'de izleyicileriyle buluşuyor. Her bölümüyle heyecan ve duyguyu bir arada sunan dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Salı akşamları yayınlanan Bahar, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle televizyon ekranlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline geldi. Diziyi kaçırmak istemeyenler, her hafta aynı saatte ekran başında olmayı tercih ediyor.

BAHAR 50. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/bahar-sezon-3-bolum-50-izle/127585

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
