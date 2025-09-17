Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar, her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı dizi, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Son bölümü kaçıranlar ise dizinin heyecan dolu anlarını yakalamak için tekrarını izlemek istiyor. Bahar son bölüm izle: Bahar 50. bölüm full izle!

BAHAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tıp fakültesi mezunu Bahar, kendini eşine ve çocuklarına adadıktan sonra 20 yılın ardından beklenmedik bir hastalıkla yüzleşti. İlk sezonda, karşılıksız sevginin farkına varıp eşinden boşanarak mesleğine geri döndü ve Evren ile hayatında yeni bir sayfa açtı. Bu sezonda ise eski eşinin vefatı sonrası Bahar, çocukları ve ailesini bir arada tutmak için büyük bir mücadele veriyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Bahar'ın hayatında neler yaşanacağı merak konusu.

BAHAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Demet Evgar

Buğra Gülsoy

Mehmet Yılmaz Ak

Ecem Özkaya

Füsun Demirel

Elit Andaç Çam

Demirhan Demircioğlu

Nil Sude Albayrak

Sena Kalıp

Alisa Sezen Sever

Hatice Aslan

BAHAR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Bahar dizisi, her hafta Salı akşamı saat 20:00'de izleyicileriyle buluşuyor. Her bölümüyle heyecan ve duyguyu bir arada sunan dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Salı akşamları yayınlanan Bahar, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle televizyon ekranlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline geldi. Diziyi kaçırmak istemeyenler, her hafta aynı saatte ekran başında olmayı tercih ediyor.

BAHAR 50. BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/bahar-sezon-3-bolum-50-izle/127585