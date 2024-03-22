Bahar Öztan kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?
Yeşilçam fimlerinin unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan, 2016 yılında yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesinin ardından hayatını kaybetti. Bahar Öztan kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?
BAHAR ÖZTAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi.
"Yeşilçam'ın "Gamzeli Güzeli" lakaplı oyuncu pek çok film ve reklamda rol aldı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da yer aldı.
1977 yılında "Çırılçıplak" filmiyle sinema hayatına başladı. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta otelcilik yaptı.
1993'te evlendi ve 1995 yılında anne oldu.
1999'da Bodrum'da anaokulu açan Öztan, 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti.
BAHAR ÖZTAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
En son 2007 yılında "Aşk Kapıyı Çalınca" ve "Görgüsüzler" dizilerinde oynadı.
1977: Çırılçıplak
1979: Şaşkın Milyoner
1980: Sönmüş Ocak
1981: Kanlı Nigar
1982: Ağlayan Gülmedi mi?
1982: Bizim Mahalle
1982: Doktor Civanım
1982: Dört Yanım Cehennem
1982: Kırmızı Kelebek
1982: Sevenler Ölmez
1983: Aptal Kahraman
1983: Bedel
1983: Dostlar Sağolsun
1983: Futboliye
1983: Gül Ağacı
1983: İkimiz de Sevdik
1983: Küçük Ağa
1983: Yıldızlar da Kayar
1984: Darbe
1984: Deli Fişek
1984: Ortadirek Şaban
1985: Bin Defa Ölürüm
1985: Bu Ne Sevgi
1985: Domdom Kurşunu
1985: Fakir Milyoner
1985: Kanun Adamı
1985: Kaplanlar
1985: Mahkûm
1985: Melek Yüzlüm
1986: Ağlama
1986: Aşk Dediğin Laftır
1986: Ava Giden Avlanır
1986: Hasretim
1986: Manyak
1986: Mazideki Kadın
1986: Namus Sözü
1986: Sevdan Öldürdü Beni
1987: Babamız Eğleniyor
1987: Gençlik Yılları
1987: Homoti
1987: Kaderim
1987: Severek Öldüler
1987: Umutların Ötesi
1987: Vahşiler
1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar
1988: Sapık Kadın
1988: Serçeler Göç Etmez
1989: Hedef
1989: Sabahın İlk Işıkları
1989: Serseri Aşıklar
1989: Yarın Bir Başka Gündür
1990: Kiralık Anne
1990: Sonsuz Kaçış
1991: Günbatımı
2000: Yalvarış
2007: Aşk Kapıyı Çalınca
2008: Görgüsüzler
2019: Afili Aşk