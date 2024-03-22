Bahar Öztan kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?

Yeşilçam fimlerinin unutulmaz oyuncularından Bahar Öztan, 2016 yılında yakalandığı yumurtalık kanserinin nüksetmesinin ardından hayatını kaybetti. Bahar Öztan kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı?

BAHAR ÖZTAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi.

"Yeşilçam'ın "Gamzeli Güzeli" lakaplı oyuncu pek çok film ve reklamda rol aldı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da yer aldı.

1977 yılında "Çırılçıplak" filmiyle sinema hayatına başladı. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta otelcilik yaptı.

1993'te evlendi ve 1995 yılında anne oldu.

1999'da Bodrum'da anaokulu açan Öztan, 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika ve Bodrum'da yaşayan oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti.

BAHAR ÖZTAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

En son 2007 yılında "Aşk Kapıyı Çalınca" ve "Görgüsüzler" dizilerinde oynadı.

1977: Çırılçıplak

1979: Şaşkın Milyoner

1980: Sönmüş Ocak

1981: Kanlı Nigar

1982: Ağlayan Gülmedi mi?

1982: Bizim Mahalle

1982: Doktor Civanım

1982: Dört Yanım Cehennem

1982: Kırmızı Kelebek

1982: Sevenler Ölmez

1983: Aptal Kahraman

1983: Bedel

1983: Dostlar Sağolsun

1983: Futboliye

1983: Gül Ağacı

1983: İkimiz de Sevdik

1983: Küçük Ağa

1983: Yıldızlar da Kayar

1984: Darbe

1984: Deli Fişek

1984: Ortadirek Şaban

1985: Bin Defa Ölürüm

1985: Bu Ne Sevgi

1985: Domdom Kurşunu

1985: Fakir Milyoner

1985: Kanun Adamı

1985: Kaplanlar

1985: Mahkûm

1985: Melek Yüzlüm

1986: Ağlama

1986: Aşk Dediğin Laftır

1986: Ava Giden Avlanır

1986: Hasretim

1986: Manyak

1986: Mazideki Kadın

1986: Namus Sözü

1986: Sevdan Öldürdü Beni

1987: Babamız Eğleniyor

1987: Gençlik Yılları

1987: Homoti

1987: Kaderim

1987: Severek Öldüler

1987: Umutların Ötesi

1987: Vahşiler

1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar

1988: Sapık Kadın

1988: Serçeler Göç Etmez

1989: Hedef

1989: Sabahın İlk Işıkları

1989: Serseri Aşıklar

1989: Yarın Bir Başka Gündür

1990: Kiralık Anne

1990: Sonsuz Kaçış

1991: Günbatımı

2000: Yalvarış

2007: Aşk Kapıyı Çalınca

2008: Görgüsüzler

2019: Afili Aşk